Asia vincente per Lotto: Cash trionfa a Pechino, Vacherot entra nella top 15

PECHINO - Un nuovo trionfo nel circuito ATP e un primo storico ingresso nella Top 15 mondiale coronano il bilancio di una settimana straordinaria per Lotto Sport Italia, protagonista nei tornei asiatici grazie alle prestazioni di Julian Cash e Valentin Vacherot. A Pechino, Julian Cash ha aggiunto un nuovo trofeo alla sua stagione, conquistando il titolo del China Open nel doppio maschile in coppia con Lloyd Glasspool. La vittoria in finale contro Sander Arends e David Pel (6-3, 3-6, 10-6), risolta con lucidità nel super tie-break, vale per il tennista britannico il terzo titolo ATP dell’anno e porta con sé l’immagine di un atleta che ha fatto della potenza, della rapidità e dell'istinto competitivo la propria cifra.