Asia vincente per Lotto: Cash trionfa a Pechino, Vacherot entra nella top 15
A Pechino, Julian firma il suo terzo titolo ATP dell’anno insieme a Lloyd Glasspool, mentre a Tokyo Valentin raggiunge per la prima volta in carriera la Top 15 mondiale
PECHINO - Un nuovo trionfo nel circuito ATP e un primo storico ingresso nella Top 15 mondiale coronano il bilancio di una settimana straordinaria per Lotto Sport Italia, protagonista nei tornei asiatici grazie alle prestazioni di Julian Cash e Valentin Vacherot. A Pechino, Julian Cash ha aggiunto un nuovo trofeo alla sua stagione, conquistando il titolo del China Open nel doppio maschile in coppia con Lloyd Glasspool. La vittoria in finale contro Sander Arends e David Pel (6-3, 3-6, 10-6), risolta con lucidità nel super tie-break, vale per il tennista britannico il terzo titolo ATP dell’anno e porta con sé l’immagine di un atleta che ha fatto della potenza, della rapidità e dell'istinto competitivo la propria cifra.
Contemporaneamente, al Japan Open di Tokyo, Valentin Vacherot ha raggiunto le semifinali con una serie di straordinarie vittorie, assicurandosi per la prima volta in carriera l’ingresso nella Top 15 del ranking mondiale. Un traguardo che conferma la crescita di un atleta in costante ascesa e, insieme al successo di Cash a Pechino, fotografa la presenza di Lotto ai massimi livelli del tennis mondiale.
Per Lotto, essere al fianco degli atleti che hanno scelto di indossare la sua iconica losanga significa condividere un percorso fatto di ambizione, ricerca e prestazioni. Una relazione che va oltre la semplice sponsorship: essere sul campo significa comprenderne le esigenze, anticipare la performance e trasformare tecnologia e design in strumenti al servizio della competizione.
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