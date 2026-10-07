Alcaraz è l'unico che capisce davvero Sinner: il messaggio sui social è una lezione alle critiche

Jannik Sinner ha dato appuntamento a tutti i tifosi al 2027: "La mia stagione finisce qui", ha dichiarato in un messaggio pubblicato sui social. Il tennista altoaetisino sta cercando di risolvere il problema al ginocchio destro, che non gli ha consentito di prendere parte agli ultimi tornei (Canadian Open, Cincinnati, US Open, Pechino e Shanghai) e che lo costringerà a saltare anche Vienna, Parigi la Defense, le Atp Finals di Torino e la Coppa Davis.

Il messaggio di Sinner e le reazioni

"Io e i miei dottori abbiamo deciso che c'è bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio. Questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito", ha dichiarato Sinner nel video pubblicato sul suo profilo Instagram e che ha scatenato la reazione e i commenti di migliaia di tifosi e appassionati.

Alcaraz, il messaggio rivolto a Sinner

Tra i commenti non è passato inosservato il messaggio di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, che come Sinner è stato costretto a saltare diversi mesi per un problema fisico e che capisce meglio di altri i risvolti emotivi della scelta dell'attuale numero uno al mondo, si è rivolto direttamente al tennista azzurro, con un messaggio chiaro: "Uomo - ha scritto Alcaraz - Tornerai più forte, tiene la testa alta, ti auguro una pronta guarigione".