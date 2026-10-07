Sinner, la sua stagione è finita

Panatta: "Preoccupato da Sinner? Evidentemente non è una cosa semplice, ha fatto la scelta più saggia"

L’ex tennista commenta lo stop del campione azzurro e la decisione di chiudere anticipatamente la stagione: "La salute viene prima di tutto"
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Pubblicato il 07.10.2026, 13:21

sinnerInfortunioPanatta

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Adriano Panatta guarda con un pizzico di preoccupazione alle condizioni di Jannik Sinner, ma approva pienamente la scelta dell’azzurro di non forzare i tempi e di concentrarsi sul recupero. L’ex campione italiano ne ha parlato a Faenza, dove è stato tra i protagonisti della tappa di “Un Campione per Amico”.

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