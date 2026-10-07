Zverev e il dato che fa discutere: due Slam contro un solo Top 10. E quel record negativo con Sinner e Alcaraz...
A prescindere da cosa accadrà negli ultimi mesi di questa stagione, il 2026 sarà ricordato come l'anno di Alexander Zverev. Chiaramente i cinque Masters 1000 vinti da Jannik Sinner rimarranno un traguardo storico e difficile da eguagliare, tuttavia l'MVP è stato il tedesco, capace di conquistare due Slam (Roland Garros e US Open) e chiudere la stagione al numero uno del mondo. L'ufficialità arriverà nelle prossime settimane, ma l'aritmetica dà già ragione a Sascha, che approfitterà dell'assenza dell'azzurro - il quale ha annunciato che la sua annata è terminata anzitempo a causa dell'infortunio al ginocchio - per scavalcarlo nel ranking. Detto ciò, è lecito domandarsi cosa sarebbe accaduto se Sinner e Carlos Alcaraz non si fossero infortunati. Una risposta la accennano i dati.
I numeri di Zverev che fanno discutere
Sono tre le statistiche relative al tedesco che sollevano qualche perplessità in merito alla sua superiorità. Innanzitutto, nel 2026 ha affrontato in dieci occasioni un top 10 e il suo bilancio è di 2 vittorie e 8 sconfitte. Inoltre, nei due Major vinti ha avuto un cammino particolarmente agevole considerando che ha dovuto sfidare un solo top 10, Ben Shelton, nella finale degli US Open. Infine, quando quest'anno ha incontrato uno tra Sinner, Alcaraz e Novak Djokovic ha sempre perso: 0-7 il record. Indubbiamente gli va dato merito di aver battuto tutti gli altri avversari, ma da qui a definirlo il giocatore più forte al mondo - per quanto il ranking non menta - ce ne passa.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS