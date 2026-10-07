Zverev e il dato che fa discutere: due Slam contro un solo Top 10. E quel record negativo con Sinner e Alcaraz...

A prescindere da cosa accadrà negli ultimi mesi di questa stagione, il 2026 sarà ricordato come l'anno di Alexander Zverev. Chiaramente i cinque Masters 1000 vinti da Jannik Sinner rimarranno un traguardo storico e difficile da eguagliare, tuttavia l'MVP è stato il tedesco, capace di conquistare due Slam (Roland Garros e US Open) e chiudere la stagione al numero uno del mondo. L'ufficialità arriverà nelle prossime settimane, ma l'aritmetica dà già ragione a Sascha, che approfitterà dell'assenza dell'azzurro - il quale ha annunciato che la sua annata è terminata anzitempo a causa dell'infortunio al ginocchio - per scavalcarlo nel ranking. Detto ciò, è lecito domandarsi cosa sarebbe accaduto se Sinner e Carlos Alcaraz non si fossero infortunati. Una risposta la accennano i dati.