Berrettini, il messaggio per Sinner commuove: "So quanto sia dura, gli ho scritto che..."

Matteo Berrettini è uno dei tennisti che meglio può capire il difficile momento che sta affrontando Jannik Sinner , costretto a mettere fine anzitempo al suo 2026 a causa del problema al ginocchio destro. Il trentenne romano, infatti, ha spesso dovuto fare i conti con gli infortuni nella sua carriera, dovendo trascorrere lunghi periodi lontano dai campi. Non sorprende dunque che il suo messaggio per il numero uno al mondo sia stato particolarmente sentito. Intervenuto ai microfoni di BB Tennis da Shanghai, dove ha battuto al primo turno lo statunitense Kovacevic , ha commentato l'assenza di Jannik.

Berrettini sicuro: "Sinner tornerà più forte"

"Non mi aspettavo questa decisione, ma Jannik ha la mentalità migliore che abbia mai visto, perciò se ha fatto questa scelta è perché era quella giusta per lui. Inoltre ha il miglior team possibile, perciò sono sicuro che tornerà più forte" ha detto Berrettini. Per poi replicare a chi ha puntato il dito contro Sinner per la scelta comunicativa: "So cosa significhi essere infortunati e l'ultima cosa che vuoi è che qualcuno ti chieda quando tornerai. So quanto sia dura mentalmente e non chiederei mai a Jannik cos'ha. Gli ho scritto che lo stavo aspettando, che tutti lo stavano aspettando. Purtroppo quest'anno abbiamo perso il miglior giocatore al mondo".