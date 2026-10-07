Binaghi dopo lo stop di Sinner: "Era nell'aria, ma altri 10 anni di grandi risultati dovrebbe darceli"

Angelo Binaghi , presidente della Federtennis , a margine della 12esima edizione del Premio Giuseppe Colalucci al Circolo Antico Tiro a Volo di Roma, ha messo il focus su Jannik Sinne r, che ha annunciato lo stop fino alla fine dell'anno solare : "Il forfait di Sinner purtroppo era nell'aria anche se speravamo che gli ultimi tornei potessero vederlo in buona salute. Ormai si gioca a tennis fino a 40 anni per cui Sinner, se è in buona salute, altri 10 anni di grandi risultati dovrebbe darceli. Credo ci siano margini per riuscire a fare una programmazione che gli consenta di ritornare in vetta al tennis mondiale senza avere ripercussioni sul piano fisico".

Binaghi su Sinner e il tennis azzurro

"Penso sia una casualità che i due giocatori più forti al mondo abbiano avuto un infortunio che li ha tenuti fuori - continua Binaghi -. Ma credo che da una parte il tennis italiano non si possa lamentare di quello che lui e gli altri giocatori hanno fatto quest'anno vincendo 5 Masters 1000. E credo anche che, per quanto sia stato un anno molto sfortunato perché i 4 giocatori più forti tra maschile e femminile che avevamo hanno avuto tutti problemi fisici, la cosa più importante è trovare tutte le soluzioni possibili per preservarne le condizioni fisiche a medio lungo termine".