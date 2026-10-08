Atp Shanghai, buona la prima per Arnaldi: Tomic sconfitto in due set
SHANGHAI (CINA) - Esordio con vittoria per Matteo Arnaldi nel tabellone principale del 'Rolex Shanghai Masters', il penultimo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 9.415.725 dollari, in scena sui campi in cemento del "Qi Zhong Tennis Center" della metropoli cinese. Dopo l'ottima prestazione, con qualche rimpianto, a Tokyo contro Carlos Alcaraz, prosegue ad alti livelli la tournée asiatica del tennista ligure (n.38 del mondo). Nella notte italiana infatti Mattia ha sconfitto al primo turno il qualificato australiano Bernard Tomic, numero 185 del ranking internazionale, con il punteggio di 6-3, 6-1 dopo soli 53' di partita.
Arnaldi avanza a Shanghai: ecco chi sfiderà al secondo turno
Al secondo turno del Masters 1000 cinese, il tennista azzurro affronterà lo statunitense Taylor Fritz, n.12 del mondo e 11esima testa di serie del seeding. I precedenti tra i due sono sull'1-1, tutti sul cemento: l'azzurro ha vinto due anni fa in quel di Acapulco (6-4, 4-6, 6-3), ma lo scorso anno è uscito sconfitto a Washington in un due set (3-6, 4-6).
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