Atp Shanghai, buona la prima per Arnaldi: Tomic sconfitto in due set

Arnaldi avanza a Shanghai: ecco chi sfiderà al secondo turno

Al secondo turno del Masters 1000 cinese, il tennista azzurro affronterà lo statunitense Taylor Fritz, n.12 del mondo e 11esima testa di serie del seeding. I precedenti tra i due sono sull'1-1, tutti sul cemento: l'azzurro ha vinto due anni fa in quel di Acapulco (6-4, 4-6, 6-3), ma lo scorso anno è uscito sconfitto a Washington in un due set (3-6, 4-6).