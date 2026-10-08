Cocciaretto come Sinner, stagione finita dopo un intervento al ginocchio: "Ci rivediamo nel 2027"

Stagione finita anche per Elisabetta Cocciaretto . Come Jannik Sinner , la giocatrice azzurra ha annunciato la chiusura anticipata del suo 2026 e che tornerà in campo il prossimo anno. Reduce dalla trasferta cinese in Billie Jean King Cup , la numero 71 del mondo si è sottoposta ad un nuovo intervento al ginocchio sinistro e ha pubblicato uno scatto dopo l'operazione direttamente dal letto di ospedale.

Cocciaretto: "Ci rivediamo nel 2027"

"Stesso giorno, stesso ginocchio, stesso dottore e sala operatoria, stesse persone accanto a me, a distanza di 5 anni.

Riflettendoci, é veramente assurda la vita e a volte fa male. Non mi piace dilungarmi troppo sui social, perciò sarò sintetica. Ci rivediamo nel 2027, più forte che mai (e grazie a voi che siete sempre con me, soprattutto in questi momenti)", ha scritto Cocciaretto su Instagram.