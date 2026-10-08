Follia Atmane, un nuovo video svela lo sfogo shock in campo: lancia la racchetta contro il pubblico!

A sole poche settimane dal controverso episodio del Challenger di Jingshan , Terence Atmane è tornato a far parlare di sé per motivi molto lontani dal tennis giocato. Impegnato nelle qualificazioni del Masters 1000 di Shanghai contro Bernard Tomic , il tennista francese ha abbandonato la partita a un passo dalla sconfitta, sotto 5-3 nel terzo set. Poco prima del ritiro, Atmane aveva scagliato violentemente la racchetta verso gli spalti, rischiando di colpire uno spettatore. Un nuovo video pubblicato sui social nelle ultime ore ha mostrato l'entità del bruttissimo gesto che ha portato il francese ad un passo dalla squalifica.

Atmane, le scuse sui social

Travolto dalle critiche per un gesto inaccettabile, il giocatore aveva poi affidato ai propri canali social un messaggio di scuse: "Desidero scusarmi sinceramente per il brutto gesto di ieri. L'essere passato dalla Top 40 di un mese fa al rischio concreto di uscire dai primi 100 mi ha fatto accumulare uno stress e una pressione enormi, superiori a quanto potessi immaginare. Questo non vuole assolutamente essere una giustificazione per la mia condotta: dopo aver riflettuto su ciò che è successo in campo ultimamente, ho maturato la decisione di prendermi una pausa per ritrovare me stesso e ripartire da zero".