La settimana terribile di Coco Gauff: "Ho ricevuto insulti razzisti folli, non andrò al Wta di Wuhan"

Il doppio 6-3 rifilato da Elise Mertens ha eliminato Coco Gauff agli ottavi del China Open di Pechino. La delusione per il risultato negativo l'ha portata, dopo il match, ad annunciare che salterà il Wta 1000 di Wuhan : "Sono delusa di dover rinunciare al torneo, soprattutto perché sono la campionessa in carica. Dopo un anno così lungo, il mio corpo ha bisogno di un po' di tempo per riposarsi e recuperare", ha rivelato ai microfoni dei giornalisti presenti. Sarà la seconda assenza di peso nell'ultimo master di stagione perché si aggiunge a quella della numero 1 del mondo, Elena Rybakina, per un infortunio al piede sinistro. Gauff ha parlato di "una generale stanchezza" per spiegare la decisione di saltare l'ultimo Wta della stagione.

Gli insulti razzisti a Coco Gauff

L'annuncio di Gauff arriva in una settimana per lei difficile, soprattutto perché la campionessa statunitense ha svelato di aver subito in settimana una quantità "folle" di insulti razzisti dopo la partita vinta contro la sedicenne cinese Sun Xinran. La numero 4 del mondo è stata presa di mira dopo aver interrotto il gioco sul 4-5 15-15 nel primo set, alzando la mano per lamentarsi di un pannello pubblicitario che lampeggiava proprio mentre Sun stava per chiudere il punto con un vincente. Dopo la video-review, l'arbitro ha ordinato di ripetere il punto. Gauff ha vinto il punto rigiocato, ha tenuto il servizio e ha poi conquistato il match. "Potete non essere d'accordo con quello che è successo senza essere razzisti. Non rubo punti e non sono una che bara", ha scritto Gauff in risposta alle offese.