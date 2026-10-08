Alcaraz arriva a Shanghai: "Voglio vincere qui e nei prossimi tornei"

Dopo aver conquistato all' Atp 500 di Tokyo il titolo numero 27 della sua carriera battendo in finale Jiri Lehecka , Carlos Alcaraz è pronto all'esordio nel Masters 1000 di Shanghai . Lo spagnolo debutterà contro Juan Manuel Cerundolo con l'obiettivo di ripetersi sfruttando anche l'occasione dell'assenza del numero un​​​​​​​o al mondo Jannik Sinner , che ha chiuso anzitempo la sua stagione per l'infortunio al ginocchio destro. "Mi sento mentalmente fresco, che per me resta la cosa più importante - le parole di Alcaraz in conferenza stampa -. Sono pronto a raccogliere la sfida di questo torneo. Se guardiamo agli ultimi due anni, questa non è mai stata la miglior parte della stagione per me".

Alcaraz: "Voglio provare a vincere"

Il numero tre del mondo ha sottolineato: "Ci tengo a star bene in questo torneo perché voglio provare a vincerlo, sia questo che quelli dei prossimi due mesi". Non sono poi mancate parole di conforto nei confronti di Rune, anche lui al rientro alle gare dopo il lungo stop per l'infortunio al tendine d'Achille: "Sono felice di rivederlo in campo, ci siamo allenati una settimana insieme a Murcia e gli auguro tutto il meglio. Dovrà avere pazienza perché è un lungo processo ma riuscirà a tornare dove vuole".