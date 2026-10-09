Il Masters 1000 di Shanghai è già finito per Flavio Cobolli . Accreditato della sesta testa di serie ed esentato dal primo turno in virtù di un bye, l'azzurro è stato sconfitto nel suo primo match dal francese Adrian Mannarino , numero 83 ATP. 6-1 4-6 6-3 il punteggio della partita, in cui Cobolli ha pagato un pessimo rendimento sulle palle break: 2 su 9. Indubbiamente verso fine stagione un po' di stanchezza è fisiologica, tuttavia ci si aspettava una reazione anche alla luce di quanto accaduto nell'ATP 500 Pechino, con la prematura sconfitta per mano di Roman Safiullin . Flavio tornerà ora in Europa e preparerà gli ultimi appuntamenti stagionali : Vienna, Parigi e, incrociando le dita, Torino per le ATP Finals.

Anche Berrettini saluta Shanghai

Per il tennis azzurro è poi arrivata una seconda eliminazione nella mattinata di venerdì. Nulla da fare per Matteo Berrettini, che ha tenuto testa allo statunitense Brandon Nakashima (16^ tds) ma si è arreso con il punteggio di 7-6 7-5. Il trentenne romano ha giocato per quasi due ore alla pari con il più quotato rivale, ma nei momenti clou è mancato: pesano, in particolare, alcuni gratuiti di troppo nel tie-break e un doppio fallo sulla palla break. Anche la sua stagione proseguirà in Europa con i tornei di Lione, Vienna e Parigi. L'obiettivo minimo deve essere quello di chiudere il 2026 tra i primi 50 del ranking.

Cobolli quinto nella Race, ma...

Questa sconfitta di Cobolli è particolarmente dolorosa perché gli impedisce di conquistare punti preziosi e avvicinare il traguardo della qualificazione al Master. L'azzurro rimane al quinto posto nella Race (virtualmente il quarto, considerando che Jannik Sinner ha finito la stagione e non giocherà le ATP Finals), ma potrebbe essere superato dai diretti concorrenti, tutti ancora in corsa a Shanghai. Ciò a cui bisogna guardare è il margine di Flavio sul primo degli esclusi (Alex de Minaur), che ammonta a 810 punti. Tuttavia guai a sperare di qualificarsi per Torino solo grazie ai punti accumulati finora, sperando in un mancato sorpasso da parte dei rivali: per non correre rischi sarà fondamentale fare bene sul cemento indoor.