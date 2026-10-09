Cobolli perde, sui social un insulto gravissimo: la secca replica del padre Stefano
Ormai i tennisti sono sempre più abituati agli insulti sui social che quasi non ci prestano più attenzione. Chiaramente non è piacevole riceverli - motivo per cui in molti hanno limitato i commenti sul proprio profilo Instagram -, tuttavia sanno che la cosa migliore è ignorarli, o eventualmente denunciare qualora si passi alle minacce. Non è invece riuscito a soprassedere Stefano Cobolli, papà e allenatore di Flavio, che ha voluto rispondere a un'utente che aveva pesantemente insultato il figlio dopo la sconfitta all'esordio nel Masters 1000 di Shanghai. "Altro che Finals, a tuo figlio deve venire un cancro e deve morire" recita lo sgradevole commento. Papà Stefano, che innanzitutto ha voluto fare i complimenti a Flavio ("Bravo. Hai lottato e hai dato tutto. Testa alla prossima"), si è lasciato andare a un'amara riflessione.
La replica di Stefano Cobolli
"Di solito cerco di cancellare, senza dar peso a questi commenti (che sono tantissimi). Ma qualcosa bisogna fare! Forse eliminare i social? Sicuramente è una soluzione e ci penserò. Per il momento mi sento ancora di contrastare - se possibile - questa piaga e forse la signorina ci penserà due volte la prossima volta! Mi auguro che questo messaggio arrivi ai suoi genitori e a quelli dei tanti ragazzi che utilizzano questo strumento in malo modo. Noi siamo forti: siamo sportivi e superiamo ostacoli ben più grandi di un commento Instagram, ma ci sono tante persone che potrebbero soffrirci e non è giusto! Quindi, cari genitori, diamo un occhio a quello che fanno i nostri ragazzi anche sui social. Secondo me è importante".
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