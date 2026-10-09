Cobolli perde, sui social un insulto gravissimo: la secca replica del padre Stefano

Ormai i tennisti sono sempre più abituati agli insulti sui social che quasi non ci prestano più attenzione. Chiaramente non è piacevole riceverli - motivo per cui in molti hanno limitato i commenti sul proprio profilo Instagram -, tuttavia sanno che la cosa migliore è ignorarli, o eventualmente denunciare qualora si passi alle minacce. Non è invece riuscito a soprassedere Stefano Cobolli, papà e allenatore di Flavio, che ha voluto rispondere a un'utente che aveva pesantemente insultato il figlio dopo la sconfitta all'esordio nel Masters 1000 di Shanghai. "Altro che Finals, a tuo figlio deve venire un cancro e deve morire" recita lo sgradevole commento. Papà Stefano, che innanzitutto ha voluto fare i complimenti a Flavio ("Bravo. Hai lottato e hai dato tutto. Testa alla prossima"), si è lasciato andare a un'amara riflessione.