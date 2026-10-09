Djokovic eliminato subito a Shanghai: Hurkacz vince in due set

Dopo il trionfo nell'Atp 500 di Pechino , conquistato grazie al ritiro in finale di De Minaur, Novak Djokovic perde al debutto nel Masters 1000 di Shanghai , eliminato in due set (6-4, 6-3) dal polacco Hubert Hurkacz, numero 34 della classifica Atp. Termina subito, dunque, l'avventura in Cina nell'ultimo 1000 della stagione di Nole, numero 8 del mondo, decimo favorito del tabellone e reduce dal bye del primo turno. Al contrario, Alexander Zverev vince ed esce vittorioso dall'esordio contro il cinese Yibing Wu (6-4, 7-6), numero 113 del mondo e beneficiario di una wild card.

Hurkacz sfata il tabù Djokovic

Per Hurkacz la vittoria su Djokovic, maturata in appena 87 minuti, ha significato sfatare uno storico tabù: dopo otto sconfitte consecutive il polacco è riuscito a battere il serbo per la prima volta in carriera. Djokovic forse ha pagato la stanchezza accumulata a Pechino, dove è arrivato tre giorni fa fino alla finale, poi vinta contro De Minaur. Gli impegni ravvicinati hanno messo a dura prova il serbo, che contro Hurkacz non è mai riuscito a imporre il proprio ritmo.