Djokovic eliminato subito a Shanghai: Hurkacz vince in due set
Dopo il trionfo nell'Atp 500 di Pechino, conquistato grazie al ritiro in finale di De Minaur, Novak Djokovic perde al debutto nel Masters 1000 di Shanghai, eliminato in due set (6-4, 6-3) dal polacco Hubert Hurkacz, numero 34 della classifica Atp. Termina subito, dunque, l'avventura in Cina nell'ultimo 1000 della stagione di Nole, numero 8 del mondo, decimo favorito del tabellone e reduce dal bye del primo turno. Al contrario, Alexander Zverev vince ed esce vittorioso dall'esordio contro il cinese Yibing Wu (6-4, 7-6), numero 113 del mondo e beneficiario di una wild card.
Hurkacz sfata il tabù Djokovic
Per Hurkacz la vittoria su Djokovic, maturata in appena 87 minuti, ha significato sfatare uno storico tabù: dopo otto sconfitte consecutive il polacco è riuscito a battere il serbo per la prima volta in carriera. Djokovic forse ha pagato la stanchezza accumulata a Pechino, dove è arrivato tre giorni fa fino alla finale, poi vinta contro De Minaur. Gli impegni ravvicinati hanno messo a dura prova il serbo, che contro Hurkacz non è mai riuscito a imporre il proprio ritmo.
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