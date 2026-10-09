Ferrero a sorpresa: "Pronto a tornare in campo. E se mai dovessi allenare Sinner..."

In occasione dell’uscita del suo nuovo libro “Mentalidad ganadora”, Juan Carlos Ferrero ha rilasciato un’intervista a Marca. Ha ovviamente parlato del libro, tuttavia ha toccato anche altri temi, tra cui il suo desiderio di tornare in campo: “ A poco a poco cresce quella fiamma competitiva che ho sempre avuto come giocatore . Sta nascendo il pensiero di voler tornare nel tour l'anno prossimo o quando sarà”. Ha però precisato che per il momento non c’è nulla di ufficiale: “Non ho ancora chiuso nulla. Vorrei iniziare l'anno prossimo , ma non ho ancora il giocatore”.

Ferrero: "Se allenassi Sinner..."

Non poteva poi mancare qualche domanda su Jannik Sinner, storico rivale di Alcaraz e soprattutto tra i papabili giocatori che Ferrero potrebbe allenare: ”Ultimamente ho sentito dei rumors e che i tifosi di Carlos pensano che sarebbe una brutta cosa se fossi l'allenatore di Jannik. Quello che devono capire è che nella mia carriera, se voglio evolvere, ho bisogno di allenare giocatori interessanti e che possano darmi quella motivazione di andare avanti. Se un giorno dovessi unirmi al team di Jannik, spero che lo capiscano e non lo prendano come se fosse un mio tradimento verso Carlos: non è affatto mia intenzione”.

Ferrero: "Voglio un giocatore già nel tour, non un giovane"

"Le offerte che ho ricevuto sono quelle che ci si aspetterebbe per un allenatore della mia esperienza. Ho ricevuto chiamate di ogni tipo e mi fa piacere che le persone si ricordino di me. Se Sinner potrebbe essere uno dei giocatori che meglio si sposerebbero con a quello che cerco? Sì, ma vale anche per altri. Quello che posso assicurare è che non ho chiaro chi allenerò" ha aggiunto. Ciò su cui invece Ferrero ha le idee chiare è la tipologia di tennista: "Non vorrei un altro ragazzo di 15 anni, bensì un giocatore già nel circuito, ma allo stesso tempo con dei margini di miglioramento. E' importante entrare a far parte di un team dove le mie conoscenza possano essere utili".

Tra Alcaraz, Zverev e Jodar

A Ferrero è stato poi chiesto se gli piacerebbe giocare a golf con Alcaraz come facevano un tempo. La risposta è stata chiaramente affermativa: "E' passato abbastanza tempo perché possiamo vederci tranquillamente e darci un abbraccio. Quando succederà, prima o poi, sarà positivo per entrambi". Infine, un commento sulla stagione attuale: "Con Sinner infortunato, Alcaraz e Zverev sono i favoriti per le ATP Finals. In particolare Carlos arriverà fresco agli appuntamenti e lo vedo con molte possibilità. Jodar? Mi piace molto la sua evoluzione e la fame che mostra. E' migliorato molto e lo attende un anno importante". Quindi una chiosa su Zverev: "E' maturato molto e sta facendo le cose meglio rispetto a prima: lo sport non corre, bensì vola, e si è reso conto che una delle più grandi motivazioni per un tennista è evolvere. Sono molto felice che finalmente abbia vinto uno Slam: è un bene per il tennis".