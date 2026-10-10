Berrettini esclusivo: “La sconfitta brucia ma il tennis ti premia quando meno te l’aspetti”

SHANGHAI - «Al ivello fisico e tennistico mi sento bene, anche se ho perso un’altra partita in cui ho avuto occasioni, specialmente le tre palle break consecutive del primo set gridano vendetta. Brucia un po’, ma questo è un buon segnale. Il tennis in fondo ti premia quando meno te l’aspetti». Di certo la pazienza non manca a Matteo Berrettini , ancora follemente innamorato di uno sport che gli ha regalato più di quanto avrebbe mai immaginato da bambino, ma che gli ha anche tolto tanto proprio quando avrebbe meritato qualcosa in più. Il 2026, in un certo senso, è la perfetta dimostrazione delle sue parole. Appena scivolato fuori dalla Top 100 a maggio, quasi dal nulla Matteo ha raccolto un meritatissimo quarto di finale al Roland Garros, salvo poi arrendersi a un dolore all’anca che gli ha negato la battaglia contro Arnaldi. In fondo, gli ultimi anni sono stati un po’ tutti così. Ma dalla rabbia all’accettazione, passando da cambiamenti che hanno segnato la sua vita, Berrettini sembra essere arrivato a una fase in cui ha imparato a volersi più bene . Non è un caso che trovi sempre più spesso parole buone per se stesso. Ed è proprio in questo quadro che va letta la sconfitta per 7-6(4) 7-5 contro Brandon Nakashima al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Un ko che lascia rimpianti, certo, ma dal quale portarsi via soprattutto la consapevolezza che finalmente può parlare sempre più spesso di tennis e sempre meno di infortuni e ripartenze.

Questo 2026 dove la sta portando?

«Difficile dirlo. Come accade a tutti nella vita, anche i tennisti hanno dei dubbi sul lavoro, sulle difficoltà che affrontano e sui propri obiettivi. Io sento di averne uno molto chiaro e per questo ho voglia di giocare. Se continuo a fare le cose giuste, a prendermi cura del corpo e della mente, le cose belle poi succedono, come al Roland Garros. La classifica conta, ma fino a un certo punto, vediamo spesso le teste di serie perdere. Credo di essere sulla strada giusta».



Naomi Osaka ci raccontava di non sentirsi preparata a certe cose che ha dovuto gestire nella sua carriera. Ragazzi come voi cosa si trovano ad affrontare una volta su questi palcoscenici?

«È una bella domanda, anche perché ognuno di noi ha un background diverso. Naomi sicuramente ha un’attenzione mediatica diversa dalla mia. Ovviamente a chi più e a chi meno, la botta di popolarità arriva. Devi capire chi sei e cosa vuoi fare, nonostante il mondo ti obblighi a essere qualcosa che non senti così tanto tuo. Io potrei dire che è importante rimanere vicino a chi ti vuole bene veramente e si prende cura di te. Sono loro che ti ricordano con che valori sei cresciuto. Io ho fatto così, anche se c’è stato un momento in cui un pochino ho sbarellato e non capivo bene se ero ancora Matteo o se ero Berrettini. Ma credo sia una cosa normale».



È anche uno dei pochi italiani ad aver giocato le Atp Finals. Lo scorso anno Musetti e adesso Cobolli. Quante energie toglie la rincorsa al Masters?

«Ho avuto la fortuna di giocarle due volte. Quella di Torino con il ritiro per infortunio contro Zverev è stata forse una delle delusioni più grandi della mia carriera. Però c’è il bel ricordo di Londra, dove giocai con Roger e Novak, fu incredibile. Nel 2019 penso di averci iniziato a pensarci la prima volta proprio dopo la semifinale di Shanghai. Flavio sono sicuro che prima del Roland Garros non pensasse a Torino, mentre adesso è ovviamente nei suoi pensieri. È questione di esperienza e di vivere le cose: mi auguro che Cobolli possa riuscirci».



Lei invece come lascia l’Asia?

«Con la consapevolezza di stare bene e avere tanta voglia di giocare. C’è sempre qualcosa su cui posso migliorare e c'è sempre un obiettivo davanti a me. Nel percorso intrapreso da qualche anno continuo a mettere tasselli importanti. Mi dispiace per Tokyo e Shanghai perché avevo buone sensazioni, ma adesso sono iscritto praticamente a tutto: dovrei giocare Lione, Vienna, Parigi e Stoccolma».



Ha detto di avere chiari i suoi obiettivi, li vuole condividere?

«Parto dallo stare bene fisicamente, una cosa che non do mai per scontata. Poi voglio mantenere questo tipo di voglia, in allenamento e in partita. Vorrei provare a chiudere il 2026 in Top 30 per poter essere testa di serie in Australia, anche se avrebbe un valore soprattutto a livello personale. Ma se dovessi finire numero 35 non mi frusterei, anche perché altrimenti perderei tutto il lavoro fatto su me stesso».