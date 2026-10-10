Shanghai, Arnaldi ko al secondo turno: Fritz passa in due set

Termina al secondo turno la corsa di Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Shanghai. Dopo il bel successo dell'esordio su Bernard Tomic, il giocatore sanremese si è arreso a Taylor Fritz con il punteggio di 7-5 6-4 dopo due ore di gioco. È dunque la testa di serie numero 11 del tabellone a staccare il pass per il terzo turno, dove affronterà il vincitore della sfida tra Luciano Darderi e Stefanos Tsitsipas.