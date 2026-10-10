Shanghai, Arnaldi ko al secondo turno: Fritz passa in due set
Termina al secondo turno la corsa di Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Shanghai. Dopo il bel successo dell'esordio su Bernard Tomic, il giocatore sanremese si è arreso a Taylor Fritz con il punteggio di 7-5 6-4 dopo due ore di gioco. È dunque la testa di serie numero 11 del tabellone a staccare il pass per il terzo turno, dove affronterà il vincitore della sfida tra Luciano Darderi e Stefanos Tsitsipas.
La partita
Tanto equilibrio nel primo set, dove Arnaldi riesce a tenere il comando del risultato grazie ad un buon rendimento al servizio. Le prime palle break della partita arrivano però in favore di Fritz, che strappa la battuta nell'undicesimo gioco e poi non sbaglia al momento di servire per chiudere il primo parziale. Nel secondo set il break dello statunitense arriva nel terzo game, prima di un'interruzione per permettere la chiusura del tetto. Al rientro in campo, dopo aver chiesto l'intervento del fisioterapista per un problema alla spalla destra, Arnaldi trova il controbreak ma Fritz torna avanti sul 4-3 e stavolta mantiene fino in fondo il vantaggio per mandare in archivio il match.
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