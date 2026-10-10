Darderi fuori a Shanghai: Tsitsipas elimina anche l'ultimo italiano in tabellone

Esce di scena anche l'ultimo italiano rimasto nel tabellone del Masters 1000 di Shanghai. Luciano Darderi si è arreso a Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un'ora e 17 minuti di gioco al secondo turno del torneo. Un risultato piuttosto netto che sottolinea le difficoltà riscontrate in campo dal numero 18 del seeding, che a Tokyo si era invece spinto fino agli ottavi di finale dopo il bel successo su Casper Ruud. Sarà dunque il greco ad affrontare al terzo turno Taylor Fritz, che ha invece avuto la meglio su Matteo Arnaldi.