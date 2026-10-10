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Darderi fuori a Shanghai: Tsitsipas elimina anche l'ultimo italiano in tabellone

Con l'uscita di scena del numero 18 del seeding, nessun tennista azzurro giocherà il terzo turno del Masters 1000 cinese
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2 min

Pubblicato il 10.10.2026, 14:42

Luciano Darderimasters 1000 shanghai

Esce di scena anche l'ultimo italiano rimasto nel tabellone del Masters 1000 di Shanghai. Luciano Darderi si è arreso a Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un'ora e 17 minuti di gioco al secondo turno del torneo. Un risultato piuttosto netto che sottolinea le difficoltà riscontrate in campo dal numero 18 del seeding, che a Tokyo si era invece spinto fino agli ottavi di finale dopo il bel successo su Casper Ruud. Sarà dunque il greco ad affrontare al terzo turno Taylor Fritz, che ha invece avuto la meglio su Matteo Arnaldi.

La partita

Inizia subito in salita il match di Darderi, che perde la battuta nel secondo game. Annullando una palla break Tsitsipas si porta sul 3-0 e poi si salva ancora nel quinto game riuscendo a confermare il vantaggio e a portarlo fino in fondo per mettere le mani sul primo set. Stesso epilogo anche nel secondo parziale, dove è il break messo a segno nel settimo game a permettere a Tsitsipas di conquistare il successo.

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