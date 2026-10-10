Cosa fa Sinner quando non gioca a tennis? Torna in Val Pusteria per... "portare fortuna"

Pochi giorni dopo aver annunciato la fine anticipata della sua stagione per l'infortunio al ginocchio destro, Jannik Sinner è tornato in Alto Adige. Il numero uno al mondo, fermo ai box dalla vittoria conquistata nella finale di Wimbledon contro Alexander Zverev, ha preso la decisione, insieme al suo staff, di non affrettare il ritorno in campo per preservarsi in vista della prossima stagione. Una scelta che, dopo i forfait ai Masters 1000 di Montreal, Cincinnati, Shanghai e la rinuncia allo US Open non gli permetterà di partecipare ai tornei di Vienna, alle Atp Finals e alla Coppa Davis.