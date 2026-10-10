Cosa fa Sinner quando non gioca a tennis? Torna in Val Pusteria per... "portare fortuna"
Pochi giorni dopo aver annunciato la fine anticipata della sua stagione per l'infortunio al ginocchio destro, Jannik Sinner è tornato in Alto Adige. Il numero uno al mondo, fermo ai box dalla vittoria conquistata nella finale di Wimbledon contro Alexander Zverev, ha preso la decisione, insieme al suo staff, di non affrettare il ritorno in campo per preservarsi in vista della prossima stagione. Una scelta che, dopo i forfait ai Masters 1000 di Montreal, Cincinnati, Shanghai e la rinuncia allo US Open non gli permetterà di partecipare ai tornei di Vienna, alle Atp Finals e alla Coppa Davis.
Sinner fa visita alla squadra del suo paese
Intanto, l'azzurro si è concesso qualche giorno di svago facendo visita agli amici dell'OSG 3 Zinnen, squadra di calcio che milita nella seconda lega amatoriale in Alto Adige. "Non è stata la sua prima visita da noi. Quando può, Jannik passa sempre volentieri. Questo ci fa ovviamente molto piacere", ha scritto il club sul suo canale Instagram pubblicando anche l'immagine di Sinner con tutta la squadra.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS