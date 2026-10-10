Alcaraz con i baffi sembra Zorro: c'è un motivo se il cambio look non è passato inosservato
Buona la prima per Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Shanghai, dove ha superato al debutto Juan Manuel Cerundolo con un doppio 6-3. Oltre al risultato, a catturare l'attenzione è stato il nuovo look con i baffi dello spagnolo, frutto di una promessa fatta con il team: "Era una scommessa: ci eravamo detti che se avessi vinto a Tokyo ci saremmo fatti tutti i baffi. Serve a divertirci", ha raccontato lo spagnolo. Il numero tre del mondo ha poi sottolineato il legame tra immagine e rendimento: "Quando ti piaci e ti senti a tuo agio con il tuo aspetto, la fiducia aumenta anche in campo, aiutandoti a giocare ad alto livello".
Le difficoltà dell'esordio
Dal punto di vista tecnico, Alcaraz ha ammesso le difficoltà iniziali, legate al poco tempo di recupero dopo Tokyo e alle condizioni differenti di Shanghai: "I primi turni non sono mai semplici e senza aver provato il centrale faticavo a trovare il ritmo. La palla schizza via molto veloce ed è più difficile da controllare". La svolta è arrivata aumentando l'aggressività dello scambio, una chiave tattica che spera di replicare anche nel prossimo turno contro Zizou Bergs.
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