Alcaraz con i baffi sembra Zorro: c'è un motivo se il cambio look non è passato inosservato

Buona la prima per Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Shanghai, dove ha superato al debutto Juan Manuel Cerundolo con un doppio 6-3. Oltre al risultato, a catturare l'attenzione è stato il nuovo look con i baffi dello spagnolo, frutto di una promessa fatta con il team: "Era una scommessa: ci eravamo detti che se avessi vinto a Tokyo ci saremmo fatti tutti i baffi. Serve a divertirci", ha raccontato lo spagnolo. Il numero tre del mondo ha poi sottolineato il legame tra immagine e rendimento: "Quando ti piaci e ti senti a tuo agio con il tuo aspetto, la fiducia aumenta anche in campo, aiutandoti a giocare ad alto livello".