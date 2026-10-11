Bolelli e Vavassori si separeranno a fine stagione

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si separeranno a fine anno . Manca solo l'ufficialità, ma la decisione è stata ormai presa. Lo hanno comunicato proprio i diretti interessati dopo la sconfitta nei sedicesimi del Masters 1000 di Shanghai contro Krajicek/Mektic, gli stessi avversari da cui erano stati battuti la scorsa settimana a Tokyo. "Lo Slam insieme a Vavassori non so se arriverà. Abbiamo preso delle decisioni, credo che ci separeremo a fine anno " ha dichiarato Bolelli ai microfoni di Spazio Tennis.

I traguardi raggiunti dalla coppia

Bolelli e Vavassori sono stati una delle migliori coppie del circuito negli ultimi tre anni. Non a caso sono a un passo dalla terza qualificazione consecutiva alle ATP Finals di Torino. Insieme hanno vinto ben dieci titoli: i più prestigiosi sono stati i Masters 1000 di Miami e Roma, arrivati entrambi nel 2026. L'unico trofeo che non sono riusciti a sollevare è stato uno Slam: ci sono andati molto vicini, ma hanno perso tutte e tre le finali disputate, due agli Australian Open e una al Roland Garros.