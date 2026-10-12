"Quando lanci la palla devi colpirla!", la proposta di De Minaur contro le perdite di tempo nel tennis fa discutere

" Quando lanci la palla per sevire non puoi fermarti: devi colpirla e basta ". Questa frase l'ha pronunciata Alex de Minaur , intervenuto da Shanghai, dove è tra i protagonisti del penultimo Masters 1000 della stagione e va a caccia di punti per inseguire la qualificazione alle ATP Finals di Torino . L'australiano sostiene da tempo che interrompere la routine al servizio non dovrebbe essere consentito dal regolamento: " È una situazione di cui alcuni giocatori approfittano . Magari stanno per servire, lanciano male la palla, quindi si fermano e possono ricominciare la routine. Secondo me se dopo aver lanciato la palla ti fermi, deve essere considerato fault".

L'altra proposta di de Minaur

A proposito di servizio, de Minaur ha avuto da ridire anche sul tempo eccessivo che alcuni giocatori impiegano. Se tra un punto e l'altro non si possono sforare i 25 secondi senza incappare in penalità, tra la prima e la seconda di servizio non ci sono invece regole. "A mio avviso andrebbe introdotto lo shot clock anche tra la prima e la seconda. In questo modo eviteremmo di vedere giocatori che provano a guadagnare un po' più di tempo tra un servizio e l'altro".