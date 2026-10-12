Sinner, la sua stagione è finita

"Quando lanci la palla devi colpirla!", la proposta di De Minaur contro le perdite di tempo nel tennis fa discutere

Il tennista australiano sostiene che il regolamento vada cambiato poiché, nel momento in cui vanno a servire, alcuni giocatori se ne approfittano
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2 min

Pubblicato il 12.10.2026, 10:54

Alex De Minaur

"Quando lanci la palla per sevire non puoi fermarti: devi colpirla e basta". Questa frase l'ha pronunciata Alex de Minaur, intervenuto da Shanghai, dove è tra i protagonisti del penultimo Masters 1000 della stagione e va a caccia di punti per inseguire la qualificazione alle ATP Finals di Torino. L'australiano sostiene da tempo che interrompere la routine al servizio non dovrebbe essere consentito dal regolamento: "È una situazione di cui alcuni giocatori approfittano. Magari stanno per servire, lanciano male la palla, quindi si fermano e possono ricominciare la routine. Secondo me se dopo aver lanciato la palla ti fermi, deve essere considerato fault".

L'altra proposta di de Minaur

A proposito di servizio, de Minaur ha avuto da ridire anche sul tempo eccessivo che alcuni giocatori impiegano. Se tra un punto e l'altro non si possono sforare i 25 secondi senza incappare in penalità, tra la prima e la seconda di servizio non ci sono invece regole. "A mio avviso andrebbe introdotto lo shot clock anche tra la prima e la seconda. In questo modo eviteremmo di vedere giocatori che provano a guadagnare un po' più di tempo tra un servizio e l'altro".

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