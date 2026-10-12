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Wuhan, Paolini torna a vincere: battuta Bejlek al primo turno

Reduce da due sconfitte consecutive, Jasmine ha ritrovato il successo nel WTA 1000 cinese: con il punteggio di 6-3 6-4 ha avuto la meglio sulla promettente ceca
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2 min

Pubblicato il 12.10.2026, 11:25

Jasmine PaoliniWTA 1000 WuhanSara Bejlek

È stato vincente l'esordio di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Wuhan. Accreditata della quindicesima testa di serie, l'azzurra ha sconfitto contro pronostico Sara Bejlek, numero 30 del mondo. 6-3 6-4 il punteggio con cui Paolini ha prevalso in un'ora e 42 minuti, interrompendo una striscia di due sconfitte consecutive. Battuta da Svitolina in Billie Jean King Cup e da Snigur a Pechino, era importante ritrovare la vittoria e il sorriso. Jasmine c'è riuscita e spera di fare ancora strada sul cemento cinese, dove si trova particolarmente a suo agio, come dimostrato dalla semifinale raggiunta lo scorso anno. La sua prossima avversaria sarà la vincente del match Tagger-Bartunkova.

La cronaca del match

Nel primo set è stata Paolini a partire forte, portandosi subito avanti di due break e issandosi sul 5-1. Un punteggio però bugiardo considerando che l'azzurra ha vinto tutti e cinque i giochi ai vantaggi. Bejlek è riuscita ad accorciare le distanze, tuttavia Jasmine ha completato l'opera e in 49 minuti ha chiuso 6-3. Nella seconda frazione è stata invece la ceca a firmare il primo allungo, scappando sul 3-1. Poco male per Paolini, la cui reazione è stata esemplare: tre giochi di fila vinti per passare a condurre 4-3. Un pessimo turno di battuta ha permesso alla rivale di ristabilire la parità, ma ancora una volta a salire in cattedra è stata l'azzurra, in grado di vincere gli ultimi due giochi e scrivere la parola fine all'incontro.

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