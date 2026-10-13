Zverev soffre ma supera Bublik in tre set: è ai quarti a Shanghai

Alexander Zverev supera Alexander Bublik e stacca il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai . Al termine di una vera e propria maratona di due ore e 41 minuti di gioco, il numero 2 del mondo si è imposto con il punteggio di 7-6(6) 4-6 7-6(1). Per il tedesco è una vittoria di puro carattere, ottenuta superando non solo l'imprevedibilità dell'avversario ma anche i dubbi sulle sue condizioni fisiche, con il ripresentarsi del problema alla caviglia destra che aveva caratterizzato anche la sfida con Quentin Halys . Per il kazako, invece, resta l'amaro in bocca per non aver saputo concretizzare le occasioni più importanti in un match che avrebbe potuto prendere un'altra piega se avesse sfruttato i tre set point consecutivi nel tie-break del primo parziale e se avesse condotto fino in fondo il break messo a segno nel primo gioco del terzo.

La partita

La sfida è scivolata via seguendo il dominio dei servizi con pochissimi margini per chi si trovava in risposta. A fare la differenza è stata la superiore tenuta mentale di Zverev nei momenti di massima pressione. Nel primo set, Bublik ha avuto più volte in mano le chiavi del parziale, ma il tedesco è stato bravo a cancellare un set point prima di trascinare la frazione al tie-break dove, annullando altre tre occasioni al kazako, ha chiuso a proprio favore per 8-6. Dopo aver ceduto il secondo set, Zverev si è trovato anche sotto di un break e, visibilmente condizionato dai dolori alla caviglia, sembrava essere a un passo dal ritiro. Trovando energie inattese, il numero uno del tabellone è perù riuscito a risalire la china, riagganciando il Bublik e dominando poi con autorità il tie-break finale per 7-1. Zverev prosegue così la sua corsa a Shanghai, dove ad attenderlo ai quarti ci sarà l'australiano Alex De Minaur.