Zverev soffre ma supera Bublik in tre set: è ai quarti a Shanghai
Alexander Zverev supera Alexander Bublik e stacca il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Al termine di una vera e propria maratona di due ore e 41 minuti di gioco, il numero 2 del mondo si è imposto con il punteggio di 7-6(6) 4-6 7-6(1). Per il tedesco è una vittoria di puro carattere, ottenuta superando non solo l'imprevedibilità dell'avversario ma anche i dubbi sulle sue condizioni fisiche, con il ripresentarsi del problema alla caviglia destra che aveva caratterizzato anche la sfida con Quentin Halys. Per il kazako, invece, resta l'amaro in bocca per non aver saputo concretizzare le occasioni più importanti in un match che avrebbe potuto prendere un'altra piega se avesse sfruttato i tre set point consecutivi nel tie-break del primo parziale e se avesse condotto fino in fondo il break messo a segno nel primo gioco del terzo.
La partita
La sfida è scivolata via seguendo il dominio dei servizi con pochissimi margini per chi si trovava in risposta. A fare la differenza è stata la superiore tenuta mentale di Zverev nei momenti di massima pressione. Nel primo set, Bublik ha avuto più volte in mano le chiavi del parziale, ma il tedesco è stato bravo a cancellare un set point prima di trascinare la frazione al tie-break dove, annullando altre tre occasioni al kazako, ha chiuso a proprio favore per 8-6. Dopo aver ceduto il secondo set, Zverev si è trovato anche sotto di un break e, visibilmente condizionato dai dolori alla caviglia, sembrava essere a un passo dal ritiro. Trovando energie inattese, il numero uno del tabellone è perù riuscito a risalire la china, riagganciando il Bublik e dominando poi con autorità il tie-break finale per 7-1. Zverev prosegue così la sua corsa a Shanghai, dove ad attenderlo ai quarti ci sarà l'australiano Alex De Minaur.
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