Cobolli ha un "nuovo" tipo di tensione da gestire: il consiglio arriva dallo staff di... Sonego

Con la sconfitta rimediata all'esordio del Masters 1000 di Shanghai per mano di Adrian Mannarino è arrivata un'altra delusione per Flavio Cobolli . Il debutto era stato fatale al romano anche all' Atp 500 di Pechino dove si era arreso a Roman Safiullin . È innegabile che il 2026 resti da incorniciare per Flavio, che al Roland Garros ha disputato la prima finale Slam della sua carriera oltre a riconfermarsi a Wimbledon raggiungendo i quarti di finale. Risultati che fanno sì che Cobolli sia in piena corsa per un posto alle Nitto Atp Finals ed è questo tipo di pressione, come anche lui stesso ha amesso, che lo ha portato a chiudere la trasferta asiatica con zero vittorie. Al momento, Flavio è quinto nella Race e per arrivare a Torino basterà fare buoni nei prossimi appuntamenti.

Il consiglio di Santopadre a Cobolli

Un consiglio a Cobolli per gestire proprio questo tipo di pressione è arrivato direttamente da Vincenzo Santopadre, attuale coach di Lorenzo Sonego, che a SuperTennis ha spiegato: "È normale sentire un po' d'ansia, soprattutto quando è la prima volta che ti trovi in questa situazione: hai di fronte un traguardo che vuoi raggiungere e non sai se avrai altre chance. Rientra in quelle che devono essere le capacità e le competenze di un grande giocatore. Secondo me fa bene a dirlo perché è un modo anche per tirar fuori un po' di quell'ansia, di quella tensione. Il mio consiglio, forse banale, è di scordarsi completamente i risultati degli altri, perché non incidi su quello che fanno, ma consumi energie supplementari. Capitano tante situazioni dove hai degli alti e bassi perché magari il tuo diretto avversario sta perdendo ma poi vince al terzo. La vivi in maniera molto partecipativa, in maniera intensa. Per tutto l'anno i giocatori sono abituati, anche per curiosità, ad andare a vedere i risultati degli altri nei tornei. Quello che deve fare Flavio secondo me è provare a staccarsi dal guardare i risultati, provare a dire giustamente che sente quella tensione ma non perdere di vista che comunque sta davanti e quindi al momento è più forte lui" .