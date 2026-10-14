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Paolini agli ottavi di finale del torneo di Wuhan: "Devo confermarmi a questo livello"

La tennista azzurra batte la 20enne ceca Bartunkova nel torneo Wta 1000 cinese: ora se la vedrà con la britannica Kartal
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2 min

Pubblicato il 14.10.2026, 11:50

PaoliniWuhanbartunkova

WUHAN (Cina) - Prosegue il cammino di Jasmine Paolini nel 'Dongfeng-Voyah Wuhan Open', ultimo torneo Wta 1000 della stagione (dotato di un montepremi di 4.088.211 dollari), che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La 30enne di Bagni di Lucca, numero 33 della classifica mondiale e testa di serie numero 15, dopo aver superato all’esordio la mancina ceca Sara Bejlek, ha battuto per 7-6 (5), 6-3, in poco meno di due ore di partita, un’altra tennista ceca, la 20enne Nikola Bartunkova, numero 29 del ranking Wta. Negli ottavi Paolini troverà dall’altra parte della rete la britannica Sonay Kartal, numero 170 WTA (in gara con il ranking protetto: era numero 44 poco più di un anno fa), che ha superato per 6-0, 7-5 la svizzera Belinda Bencic, n.12 del ranking. Tra Paolini e Kartal non ci sono precedenti.

Le parole di Paolini dopo la vittoria

"Vengo sempre molto volentieri qui a Wuhan perché gioco spesso un ottimo tennis - le parole di Paolini dopo il match vinto - ho avuto la chance di vincere due buone partite e sono molto contenta per questo. La prossima sfida? Intanto cercherò di confermare questo livello di tennis. È un’avversaria complicata: con lei in campo la palla corre parecchio. Non l’ho mai affrontata: cercherò di giocarmi fino in fondo le mie carte".

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