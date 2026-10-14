Jodar, follia con il raccattapalle a Shanghai: "Dammi quel fot***o asciugamano". Poi protesta con il giudice

Al termine di una partita complicata sia dal punto di vista tattico che mentale, Rafael Jodar ha staccato il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai . Il giocatore spagnolo, testa di serie numero 12 del tabellone, ha superato Botic Van de Zandschulp con il punteggio di 6-7(4) 6-4 6-2 dopo oltre due ore e mezza di battaglia per regalarsi la sfida con Casper Ruud , che ha invece beneficiato del ritiro di Felix Auger-Aliassime nel corso del primo set. A convincere decisamente meno di quanto visto in campo è stato però il comportamento di Jodar che gli è costato anche un warning per condotta antisportiva.

Jodar furioso con il raccattapalle: l'episodio

Durante il primo game del secondo set, mentre una raccattapalle gli si avvicinava per consegnargli l’asciugamano, Jodar ha perso la testa: "Dammi quel fot***o asciugamano", le parole dello spagnolo che hanno portato il giudice di sedia a punirlo con un warning. "Ma se non gli ho detto niente di male...", ha provato a difendersi Jodar che poi ha continuato: "Stiamo giocando da un'ora e dieci, gli dico una cosa e mi dai subito un warning. È incredibile, si vede proprio che non sei tu in campo". La risposta del giudice di sedia è stata però secca: "Non posso ripetere, sai cosa hai detto, non posso ripeterlo adesso. Non ci si parla così con loro".