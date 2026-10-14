Wta Wuhan, Errani e Paolini ai quarti nel doppio: che rimonta su Mihalikova e Nichols!

WUHAN (CINA) - Serata da ricordare per Sara Errani e Jasmine Paolini che accedono ai quarti di finale del torneo di doppio al 'Dongfeng Voyah Wuhan Open', ultimo Wta 1000 della stagione con montepremi totale pari a 4.088.211 dollari, in corso sul cemento dell''Optics Valley International Tennis Centre' del capoluogo della provincia cinese di Hubei. Le azzurre, ottave favorite del seeding (Sara n.13 e Jasmine n.26 del ranking di doppio), hanno sconfitto al secondo turno e in rimonta la coppia formata dalla slovacca Tereza Mihalikova (n.29) e la britannica Olivia Nicholls (n.29), superate con lo score di 4-6, 6-2, 10-5 in poco più di un'ora e mezza di battaglia.