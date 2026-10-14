Roddick si sbilancia su Sinner: “Forse sta risolvendo anche altri problemi oltre all’infortunio”

La stagione di Jannik Sinner è terminata, ma l'attenzione nei suoi confronti continua a essere altissima. Il numero uno al mondo ha annunciato che tornerà nel 2027 per risolvere definitivamente il problema al ginocchio destro, ma Andy Roddick , nel suo podcast Served, ha analizzato le ultime novità sul tennista azzurro, discutendo soprattutto la scelta di concludere il suo 2026 in anticipo. "Ipotizzando che la situazione fisica di Sinner non fosse al 100% dopo Wimbledon, potrebbe avere senso anche che lui abbia deciso di fermarsi fino a fine anno per risolvere non solo il problema al ginocchio, ma anche per investire al massimo questo tempo per risolvere altri piccoli problemi fisici. Due piccioni con una fava, insomma. Premesso che non so niente, ma se io fossi al suo posto, lo considererei come un pensiero più che logico da fare. Anziché affrettarsi a tornare in campo, perché non controllare tutto approfonditamente?", le parole dello statunitense.

Roddick durissimo sul Six Kings Slam

L'ex numero uno al mondo si è scagliato anche contro il Six Kings Slam, la ricchissima esibizione in programma in Arabia Saudita alla quale anche Sinner avrebbe dovuto prendere parte: "Io assolutamente, al mille per cento non ci andrei. Se fossi in questa cosa, non mi avvicinerei nemmeno. So che stanno ricevendo un sacco di soldi, ma semplicemente non lo farei. È un peccato che il mondo si trovi in questa situazione e che dobbiamo affrontare le conseguenze di ciò che sta accadendo. Non sono sicuro di quale sia il vantaggio di giocare in una mostra. Non è uno Slam. Non è questa cosa che cambierà la vita di nessuna delle persone coinvolte".