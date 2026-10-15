Six Kings Slam rinviato: le nuove date. Possibile ritorno di Sinner?
Era in programma dal 21 al 24 ottobre la terza edizione del Six Kings Slam - ricco torneo d'esibizione di scena a Riad, in Arabia Saudita - invece è stata rinviata di alcuni mesi. L'ufficialità è arrivata tramite i profili social di Riyadh Season, in cui si legge che l'evento non potrà disputarsi nelle date previste “a seguito di una valutazione delle sfide organizzative e logistiche legate all’ospitalità del torneo e del loro potenziale impatto sulla qualità dell’esperienza per il pubblico”. Una decisione inevitabile alla luce dell'escalation degli ultimi giorni in Medio Oriente, con l'aeroporto di Riad colpito da attacchi degli Houthi yemeniti.
Six Kings Slam: le nuove date. E Sinner...
Che non si sarebbe disputato la prossima settimana era prevedibile, tuttavia ci si attendeva una cancellazione. Invece nel comunicato si parla di spostamento. Per il momento dunque il torneo è confermato, ma a fine anno: tra il 27 e il 30 dicembre. Questa nuova data apre dunque a una partecipazione di Jannik Sinner, originariamente tra i sei partecipanti ma poi sostituito da Learner Tien a causa dell'infortunio al ginocchio. L'azzurro mette infatti nel mirino l'Australian Open, in programma a gennaio 2027, e potrebbe decidere di disputare come torneo di preparazione - sempre fisico permettendo - proprio quello in Arabia Saudita.
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