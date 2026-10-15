Six Kings Slam rinviato: le nuove date. Possibile ritorno di Sinner?

Era in programma dal 21 al 24 ottobre la terza edizione del Six Kings Slam - ricco torneo d'esibizione di scena a Riad, in Arabia Saudita - invece è stata rinviata di alcuni mesi. L'ufficialità è arrivata tramite i profili social di Riyadh Season, in cui si legge che l'evento non potrà disputarsi nelle date previste “a seguito di una valutazione delle sfide organizzative e logistiche legate all’ospitalità del torneo e del loro potenziale impatto sulla qualità dell’esperienza per il pubblico”. Una decisione inevitabile alla luce dell'escalation degli ultimi giorni in Medio Oriente , con l'aeroporto di Riad colpito da attacchi degli Houthi yemeniti.

Six Kings Slam: le nuove date. E Sinner...

Che non si sarebbe disputato la prossima settimana era prevedibile, tuttavia ci si attendeva una cancellazione. Invece nel comunicato si parla di spostamento. Per il momento dunque il torneo è confermato, ma a fine anno: tra il 27 e il 30 dicembre. Questa nuova data apre dunque a una partecipazione di Jannik Sinner, originariamente tra i sei partecipanti ma poi sostituito da Learner Tien a causa dell'infortunio al ginocchio. L'azzurro mette infatti nel mirino l'Australian Open, in programma a gennaio 2027, e potrebbe decidere di disputare come torneo di preparazione - sempre fisico permettendo - proprio quello in Arabia Saudita.