Paolini, netta sconfitta a Wuhan: Kartal le lascia appena 2 game
Si è interrotta agli ottavi di finale la corsa di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Wuhan. Protagonista di due belle vittorie ai danni di Bejlek e Bartunkova, l'azzurra ha ceduto di schianto a Sonay Kartal, ventiquattrenne britannica scivolata al numero 170 del mondo (ma con un best ranking di n. 44) a causa di un infortunio. Non c'è stata storia sul cemento cinese e il match è finito con il punteggio di 6-2 6-0 in appena 62 minuti di gioco. Paolini era anche partita bene, ottenendo un break e portandosi sul 2-1. Poi il crollo e gli undici giochi consecutivi in favore dell'avversaria.
Paolini, classifica e prossimi tornei
Il 2026 si conferma una stagione particolarmente complicata per Jasmine, che dopo essere uscita dalla top 30 continua a perdere posizioni nel ranking WTA. A partire da lunedì prossimo sarà, nella migliore delle ipotesi (può essere ancora superata da una tra Tjen e Krueger), numero 35. La stagione però non è ancora finita e l'italiana spera di far bene nei restanti tornei, tutti in Asia. Attualmente Paolini è iscritta ai WTA 500 di Ningbo e Tokyo e al WTA 250 di Hong Kong. L'obiettivo è conquistare i punti necessari per chiudere la stagione in top 30 o comunque garantirsi di essere testa di serie all'Australian Open 2027.
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