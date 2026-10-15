Paolini, netta sconfitta a Wuhan: Kartal le lascia appena 2 game

Si è interrotta agli ottavi di finale la corsa di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Wuhan. Protagonista di due belle vittorie ai danni di Bejlek e Bartunkova, l'azzurra ha ceduto di schianto a Sonay Kartal, ventiquattrenne britannica scivolata al numero 170 del mondo (ma con un best ranking di n. 44) a causa di un infortunio. Non c'è stata storia sul cemento cinese e il match è finito con il punteggio di 6-2 6-0 in appena 62 minuti di gioco. Paolini era anche partita bene, ottenendo un break e portandosi sul 2-1. Poi il crollo e gli undici giochi consecutivi in favore dell'avversaria.