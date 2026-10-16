La strana ipotesi sui problemi al polso di Alcaraz: "Se l'è rovinato per imitare Djokovic. E quando tornerà Sinner..."

Sull'infortunio di Alcaraz se ne è parlato tanto, tantissimo. Forse anche troppo. C'è una teoria, però, che non era ancora emersa e cheha creato una certa discussione nel mondo del tennis. È quella di Rennae Stubbs , ex tennista australiana, oggi protagonista di un podcast molto seguito. "Ho una mia idea sul problema di Carlos - ha detto - e secondo me non è così semplice come possa apparire in superficie".

"Alcaraz si è rovinato il polso per imitare Djokovic"

Il tennista spagnolo è rimasto ai box per quasi cinque mesi, ovvero dal torneo di Barcellona fino agli US Open. Quel polso maledetto gli ha creato probemi a non finire, e l'idea di Rennae è legata ad un semplice tentativo di imitazione: "Carlos ha provato a servire come fa Djokovic, si è allenato tantissimo per copiarlo e alla fine si è rovinato il polso", è la sua conclusione. "Le battute di Carlos e Nole sono quasi sovrapponibili, hanno un movimento del corpo molto fluido e bello da vedere ma il problema di Carlos, che ha sempre ammirato molto il servizio del collega, è che a forza di imitarlo, ha finito per infortunarsi".

La strategia che dovrebbe seguire Alcaraz secondo Rennae Stubbs

Per l'ex allenatrice di Serena Williams la scelta dello spagnolo è stata un errore. "Modificare così il lavoro del polso nel servizio gli ha creato problemi evidenti. Ha utilizzato quel piccolo movimento verso il basso che, sul modello di Novak, gli ha distrutto la mobilità. Penso che questi cambiamenti e questi aggiustamenti abbiano avuto ripercussioni sul suo polso. Credo che continuerà ad avere qualche difficoltà anche in futuro, purtroppo. Lo avevo già detto agli US Open, quando ha giocato il doppio misto con Serena Williams: il suo servizio non aveva la solita potenza e questo è dovuto proprio al problema che ha al polso. Carlos deve assolutamente migliorare il servizio, per lui sarà cruciale se vorrà mettere sotto pressione Jannik Sinner", ha concluso Stubbs.