Jodar chiede perdono dopo gli insulti al raccattapalle: "Non avrei dovuto ma è successo che..."

Jodar si scusa in conferenza

"È stato un mio errore, dopo la partita ci ho ripensato - le parole di Jodar in conferenza stampa -. Non avrei dovuto comportarmi così e trattare il raccattapalle in quel modo. Ho un grande rispetto per loro e per gli arbitri. Non volevo ferirlo, ma in quel momento non sono riuscito a gestire le mie emozioni. Se lo incontrassi, mi piacerebbe scusarmi di persona e dirgli quanto mi dispiace. Oltre a migliorare il dritto o il rovescio, sto imparando a gestire la mia condotta in campo. Non sono perfetto e commetto errori, ma l'importante è farne tesoro per non ripetere più gesti del genere".