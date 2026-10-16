Jodar chiede perdono dopo gli insulti al raccattapalle: "Non avrei dovuto ma è successo che..."
Dopo aver conquistato la semifinale del Masters 1000 di Shanghai con una vittoria in tre set su Casper Ruud, Rafael Jodar ha approfittato della conferenza stampa per tornare sul controverso episodio che lo ha visto protagonista negli ottavi contro Botic van de Zandschulp. Il classe 2006 spagnolo si era rivolto con toni decisamente troppo accesi a un raccattapalle per farsi consegnare l'asciugamano, ricevendo un warning dall'arbitro per condotta antisportiva.
Jodar si scusa in conferenza
"È stato un mio errore, dopo la partita ci ho ripensato - le parole di Jodar in conferenza stampa -. Non avrei dovuto comportarmi così e trattare il raccattapalle in quel modo. Ho un grande rispetto per loro e per gli arbitri. Non volevo ferirlo, ma in quel momento non sono riuscito a gestire le mie emozioni. Se lo incontrassi, mi piacerebbe scusarmi di persona e dirgli quanto mi dispiace. Oltre a migliorare il dritto o il rovescio, sto imparando a gestire la mia condotta in campo. Non sono perfetto e commetto errori, ma l'importante è farne tesoro per non ripetere più gesti del genere".
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