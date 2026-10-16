Ferrero al posto di Vagnozzi e Cahill per Sinner? "Se mai dovessi allenarlo gli spagnoli sarebbero..."
In occasione della promozione del suo nuovo libro Mentalidad ganadora, Juan Carlos Ferrero è tornato a parlare del suo futuro professionale inviando un nuovo messaggio a Jannik Sinner. Durante un'intervista ad AS, l'ex allenatore di Carlos Alcaraz ha aperto alla possibilità di un rientro nel circuito ATP già nella prossima stagione, specificando di voler affiancare un tennista già affermato. Questa ipotesi lo potrebbe vedere vicino al team dell'altoatesino, in un momento in cui l'addio di Darren Cahill appare sempre più vicino.
Le parole di Ferrero
Il coach spagnolo ha espresso grande stima nei confronti del numero uno al mondo spiegando come una simile esperienza rappresenterebbe una tappa fondamentale per la sua crescita professionale: "Sinner è un giocatore spettacolare. Credo che abbia già dimostrato che, quando è al massimo della forma, è molto difficile da battere. Lo sappiamo bene, anche grazie a Carlos. Se mai dovesse succedere in futuro, ho già detto che capisco che la gente, soprattutto gli spagnoli, potrebbe essere contrariata, nel senso che potrebbero vederlo come se stessi andando contro Carlos e ciò che lui è in grado di realizzare".
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