Ferrero al posto di Vagnozzi e Cahill per Sinner? "Se mai dovessi allenarlo gli spagnoli sarebbero..."

Le parole di Ferrero

Il coach spagnolo ha espresso grande stima nei confronti del numero uno al mondo spiegando come una simile esperienza rappresenterebbe una tappa fondamentale per la sua crescita professionale: "Sinner è un giocatore spettacolare. Credo che abbia già dimostrato che, quando è al massimo della forma, è molto difficile da battere. Lo sappiamo bene, anche grazie a Carlos. Se mai dovesse succedere in futuro, ho già detto che capisco che la gente, soprattutto gli spagnoli, potrebbe essere contrariata, nel senso che potrebbero vederlo come se stessi andando contro Carlos e ciò che lui è in grado di realizzare".