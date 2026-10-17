Zverev sconfitto da Davidovich-Fokina a Shanghai: sorpasso a Sinner rimandato? Ecco cosa cambia

Si è interrotta in semifinale la corsa di Alexander Zverev nel Masters 1000 di Shanghai . Il primo favorito del tabellone si è arreso in rimonta ad Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 dopo poco più di due ore di gioco. Dopo aver vinto il primo set, Zverev ha pagato un calo fisico con il break arrivato nel decimo game del secondo parziale che ha permesso a Davidovich Fokina di pareggiare i conti. Lo spagnolo ha poi sfruttato il momento complicato dell'avversario per portarsi sul 3-0 a inizio terzo e poi condurre fino in fondo il break di vantaggio.

Cosa cambia in classifica

Zverev cade e resta fermo a 10.070 punti, mancando l'aggancio a Jannik Sinner in classifica. L'altoatesino conserva la vetta con 10.950 punti ed è sicuro di restare numero 1 al termine dell'Atp 500 di Vienna, anche se il sorpasso del tedesco è ormai scritto tra Parigi e le Atp Finals di Torino. Intanto, l'impresa su Zverev regala a Davidovich Fokina il suo best ranking: lo spagnolo sale infatti al 14° posto con 2.580 punti e, alzando il trofeo, supererebbe persino Taylor Fritz (13° con 2.880 punti). In finale lo spagnolo attende ora uno tra Daniil Medvedev, contro il quale è in svantaggio 6-1 nei precedenti, e Rafael Jodar, avversario ancora mai incrociato nel circuito maggiore.