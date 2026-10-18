Jodar ko con Davidovich Fokina in finale a Shanghai: come cambia la corsa alle Atp Finals

Il primo Masters 1000 in carriera e il debutto in top 10 dovranno attendere per Rafa Jodar , sconfitto nella finale del torneo di Shanghai . Il campione sul cemento cinese è Alejandro Davidovich Fokina , che s'impone in rimonta per 1-6 7-6 6-4 e, da numero 26 del mondo, conquista il suo terzo titolo ATP, nonché il più prestigioso. Dopo un primo set dominato dal classe 2006, Davidovich Fokina si è salvato a più riprese nel secondo, spuntandola al tie-break dopo aver rischiato veramente grosso. Nella terza frazione, infine, ha approfittato di un avversario a corto di energie per fare sempre gara di testa e scrivere la parola fine all'incontro.

Come cambia la corsa alle Finals

La sconfitta in finale a Shanghai impedisce a Jodar di compiere un balzo significativo nella Race. Lo spagnolo resta nono e dunque virtualmente qualificato, ma deve guardarsi le spalle da Alex de Minaur e Novak Djokovic Per il momento sono già certi del pass per il Master Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Ben Shelton, mentre è in buona posizione Flavio Cobolli, quinto a quota 3530 punti ma di fatto quarto in virtù dell'assenza di Sinner. Il romano ha un gap di 650 punti sul primo degli esclusi, vale a dire de Minaur. Allo stato attuale, sarebbero virtualmente qualificati anche Daniil Medvedev, Frances Tiafoe e Arthur Fils.

La Race aggiornata

1 Alexander Zverev (GER) 9,150

2 Jannik Sinner (ITA) 7,950

3 Carlos Alcaraz (ESP) 4,600

4 Ben Shelton (USA) 4,480

5 Flavio Cobolli (ITA) 3,540

6 Daniil Medvedev 3,420

7 Frances Tiafoe (USA) 3,380

8 Arthur Fils (FRA) 3,325

9 Rafael Jodar (ESP) 3,159

10 Alex de Minaur (AUS) 2,880

11 Novak Djokovic (SRB) 2,840