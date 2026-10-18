Jodar ko con Davidovich Fokina in finale a Shanghai: come cambia la corsa alle Atp Finals
La sconfitta del 2006 spagnolo nell'atto conclusivo del Masters 1000 cinese fa felici i pretendenti per Torino: la Race aggiornata con Cobolli in corsa
Il primo Masters 1000 in carriera e il debutto in top 10 dovranno attendere per Rafa Jodar, sconfitto nella finale del torneo di Shanghai. Il campione sul cemento cinese è Alejandro Davidovich Fokina, che s'impone in rimonta per 1-6 7-6 6-4 e, da numero 26 del mondo, conquista il suo terzo titolo ATP, nonché il più prestigioso. Dopo un primo set dominato dal classe 2006, Davidovich Fokina si è salvato a più riprese nel secondo, spuntandola al tie-break dopo aver rischiato veramente grosso. Nella terza frazione, infine, ha approfittato di un avversario a corto di energie per fare sempre gara di testa e scrivere la parola fine all'incontro.
Come cambia la corsa alle Finals
La sconfitta in finale a Shanghai impedisce a Jodar di compiere un balzo significativo nella Race. Lo spagnolo resta nono e dunque virtualmente qualificato, ma deve guardarsi le spalle da Alex de Minaur e Novak Djokovic Per il momento sono già certi del pass per il Master Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Ben Shelton, mentre è in buona posizione Flavio Cobolli, quinto a quota 3530 punti ma di fatto quarto in virtù dell'assenza di Sinner. Il romano ha un gap di 650 punti sul primo degli esclusi, vale a dire de Minaur. Allo stato attuale, sarebbero virtualmente qualificati anche Daniil Medvedev, Frances Tiafoe e Arthur Fils.
La Race aggiornata
1 Alexander Zverev (GER) 9,150
2 Jannik Sinner (ITA) 7,950
3 Carlos Alcaraz (ESP) 4,600
4 Ben Shelton (USA) 4,480
5 Flavio Cobolli (ITA) 3,540
6 Daniil Medvedev 3,420
7 Frances Tiafoe (USA) 3,380
8 Arthur Fils (FRA) 3,325
9 Rafael Jodar (ESP) 3,159
10 Alex de Minaur (AUS) 2,880
11 Novak Djokovic (SRB) 2,840
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