Bertolucci e il commosso ricordo di Elena Pero dopo la telecronaca: "Continuo solo per un motivo"

Il Masters 1000 di Shanghai non è stato un torneo come gli altri per Paolo Bertolucci . Si è trattato infatti del primo evento che ha commentato senza Elena Pero , la sua storica compagna di telecronache. Proprio al termine della finale tra Alejandro Davidovich Fokina e Rafa Jodar , in cui è stato affiancato da Luca Boschetto come prima voce, l'ex tennista italiano ha voluto dedicare un pensiero alla giornalista scomparsa all'età di 60 anni , ricordandola in maniera commovente.

Il ricordo di Bertolucci

"È la prima volta che commento un torneo da quando Elena Pero ci ha lasciato; il microfono tennistico senza di lei, come ha giustamente scritto Gaia Piccardi, è afono. È dura andare avanti, ma credo che tutti quanti ci dobbiamo sforzare per far arrivare proprio agli appassionati almeno una parte dell'immenso amore che Elena nutriva per questo sport. E questa è una missione che dobbiamo assolutamente portare avanti".