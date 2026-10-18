Bertolucci e il commosso ricordo di Elena Pero dopo la telecronaca: "Continuo solo per un motivo"
Il Masters 1000 di Shanghai non è stato un torneo come gli altri per Paolo Bertolucci. Si è trattato infatti del primo evento che ha commentato senza Elena Pero, la sua storica compagna di telecronache. Proprio al termine della finale tra Alejandro Davidovich Fokina e Rafa Jodar, in cui è stato affiancato da Luca Boschetto come prima voce, l'ex tennista italiano ha voluto dedicare un pensiero alla giornalista scomparsa all'età di 60 anni, ricordandola in maniera commovente.
Il ricordo di Bertolucci
"È la prima volta che commento un torneo da quando Elena Pero ci ha lasciato; il microfono tennistico senza di lei, come ha giustamente scritto Gaia Piccardi, è afono. È dura andare avanti, ma credo che tutti quanti ci dobbiamo sforzare per far arrivare proprio agli appassionati almeno una parte dell'immenso amore che Elena nutriva per questo sport. E questa è una missione che dobbiamo assolutamente portare avanti".
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