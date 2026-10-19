Cobolli al Festival del Cinema di Roma con Bove: “Fare l’attore in futuro? Perché no…”

In occasione della Festa del Cinema di Roma è stato presentato "In un battito", documentario in cui Edoardo Bove racconta il malore accusato durante Fiorentina-Inter e poi tutto il percorso per tornare in campo. Insieme a lui erano presenti tanti amici , dai calciatori Nicolò Pisilli e Tommaso Baldanzi al tennista Flavio Cobolli . Quest'ultimo ha un legame speciale con Bove, avendo condiviso con lui tanti momenti sin da quando erano piccoli, con la maglia della Roma ma non solo. Intervistato alla Domenica Sportiva, Cobolli ha parlato di Coppa Davis, ATP Finals ma anche di un possibile futuro da... attore!

Cobolli: "Pronto a dare il 100%"

"Non è un mondo che che conosco benissimo, ma ovviamente non chiudo le porte". Cobolli ha risposto così quando gli è stato chiesto se in futuro vestirà mai i panni dell'attore. "Perché no?" ha aggiunto. Nell'intervista spazio poi al tennis, con le ATP Finals di Torino sempre più vicine: "Non voglio parlare prima della certezza della qualificazione, ma se avrò la fortuna di giocarle sarò il primo a scendere in campo dando il 100%". Infine, sulla possibilità di trascinare nuovamente l'Italia alle Final 8 di Coppa Davis: "Se sarò chiamato in causa, mi farò trovare pronto. La maglia azzurra è una delle poche cose per cui so di lottare sempre al 100%. Ho sempre detto che quando gioco in nazionale sento un grande desiderio di fare bene ma anche una grande responsabilità: voglio sempre tirar fuori il meglio di me".