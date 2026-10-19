Svitolina e Monfils si lasciano: "Il nostro matrimonio sta finendo, la guerra in Ucraina mi ha cambiato"

Dopo cinque anni di matrimonio e quasi otto da quando sono legati sentimentalmente, Elina Svitolina e Gael Monfils si separano. L'annuncio è arrivato tramite un lungo post su Instagram da parte della giocatrice ucraina, che ha motivato questa scelta sottolineando le difficoltà psicologiche con cui ha dovuto fare i conti sin dall'inizio della guerra in Ucraina. Svitolina e Monfils, che nel mese di agosto avevano giocato insieme in doppio misto allo US Open, sono genitori di una bambina di nome Skai, nata nell'ottobre del 2022.

Il messaggio di Svitolina

"Questa è la cosa più difficile che abbia mai dovuto condividere. Tutti sanno quanto l'Ucraina sia importante per me. Quello di cui ho parlato raramente è ciò che la guerra ha fatto dentro di me. L'anno scorso, vi ho detto che dovevo allontanarmi dal campo perché non ero nello stato emotivo giusto. Oggi, voglio aprirmi un po' di più. Quello che non avete visto sono state le notti insonni, i dubbi e la sensazione di perdermi lentamente. Gaël ha visto tutto. Non ha mai lasciato la mia mano. Abbiamo lottato insieme attraverso tutto questo per molto tempo, con tutto ciò che avevamo. Ma alcune battaglie accadono nel profondo di te, e nessuna quantità d'amore da parte di qualcun altro può vincerle per te. Con il tempo, ho capito che devo ritrovare la strada per tornare a me stessa e che non posso farlo all'interno del nostro matrimonio. È la verità più dura che abbia mai dovuto affrontare e la cosa più difficile che abbia mai dovuto dire alla persona che amo. Gaël ha ascoltato. Ha rispettato ciò di cui ho bisogno con una forza e una grazia che non dimenticherò mai. Gael mi ha amata attraverso le mie più grandi gioie e i miei momenti più bui, e io l'ho amato con tutto il cuore. Insieme, abbiamo costruito una vita bellissima, e ci è stato donato il regalo più prezioso di tutti, la nostra figlia, Skai. Skai verrà sempre al primo posto. Il nostro matrimonio sta finendo, ma la nostra famiglia no. Saremo sempre i suoi genitori, fianco a fianco, in ogni passo della sua vita. Vi prego di sapere che qui non c'è nessuno da biasimare. Ci sono solo due persone che si sono amate profondamente e una storia che sta cambiando forma. Chiediamo la vostra gentilezza e lo spazio di cui abbiamo bisogno per guarire. Grazie per il vostro amore".