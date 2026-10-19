Atp Lione, esordio ok per Musetti: Lorenzo vince il derby con Arnaldi in due set

LIONE (FRANCIA) - Inizia con il piede giusto l'avventura di Lorenzo Musetti al 'Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes', l'ATP 250 sul duro indoor a Lione che ha preso il posto del torneo di Marsiglia. Il tennista carrarino, n.26 del mondo e sesta testa di serie del tabellone, ha battuto Matteo Arnaldi (n.36) nel derby di primo turno con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e 20 minuti di partita. Dopo un primo set dominato dal toscano, Arnaldi ha reagito tenendo botta fino al 4-4. Il momento chiave del match è arrivato nel nono game, con quattro palle break salvate da Musetti . Poco dopo, invece, è arrivato il break finale che ha regalato a Lorenzo la sesta vittoria in altrettanti confronti diretti contro il connazionale ed amico.

Atp Lione, Musetti: "Felice del risultato, ultimi mesi difficili". Agli ottavi...

"Non è mai facile giocare contro un amico, abbiamo un ottimo rapporto e ci conosciamo da tantissimo. Ho iniziato benissimo e sentivo la palla benissimo", ha dichiarato Lorenzo al termine del derby. "Quest'anno non ho giocato molto, ed ogni vittoria conta, sono davvero felice del risultato e di come ho gestito gli ultimi game. Ho vissuto momenti difficili negli ultimi mesi, ma ho anche molta più esperienza, e quando scendo in campo mi concentro davvero solamente sul piano partita, con meno distrazioni". Il tennista di Carrara stacca così il pass per il secondo turno (ottavi di finale): all'orizzonte potrebbe esserci un altro derby, stavolta contro Lorenzo Sonego (n.89 Atp) chiamato a battere la grande speranza francese classe 2009, Moise Kouamé (n.194) per raggiungerlo tra gli ultimi 16 a Lione.