Sinner non incasserà il premio record: ecco perché è sfumato il bonus pool ATP

Jannik Sinner è stato l'assoluto dominatore della prima parte di stagione nei Masters 1000 grazie a una straordinaria striscia di successi a Indian Wells , Miami , Montecarlo , Madrid e Roma . Una superiorità netta che lo ha proiettato in cima alla classifica del Bonus Pool dell'ATP , il montepremi annuale da 21,5 milioni di dollari, destinato a salire a 50 milioni dal 2028, che viene riservato ai migliori trenta giocatori del mondo in base ai risultati ottenuti nei tornei della categoria. In virtù del merito sportivo accumulato sul campo, all'azzurro spetterebbe una somma imponente, stimata attorno ai 4,5 milioni di dollari .

Sinner, niente bonus

Il regolamento dell'ATP impone però un vincolo stringente che priverà Sinner di questo compenso: per accedere alla ripartizione del premio è infatti obbligatorio prendere parte ad almeno cinque degli otto Masters 1000 considerati vincolanti. Avendo rinunciato agli ultimi quattro appuntamenti della stagione, e considerato che Montecarlo non rientra tra i tornei obbligatori, Sinner ha saltato esattamente la metà degli eventi richiesti. La regola prevede tagli progressivi al premio per ogni assenza, fino ad arrivare alla perdita totale del bonus nel caso in cui si salti il 50% o più dei Masters 1000 obbligatori, costringendo così l'altoatesino a rinunciare all'intero premio in denaro.