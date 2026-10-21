Darderi eliminato a sorpresa ad Almaty, Bellucci vola agli ottavi
ALMATY (Kazakhistan) - Imprevista e bruciante eliminazione per Luciano Darderi all'esordio nel torneo 'Almaty Open', Atp 250 da 1.075.160 dollari in corso sul fondo duro dell'Almaty Arena, in Kazakhistan. Il tennista italo-argentino, numero 3 nel nostro Paese, 23 del mondo e seconda testa di serie del torneo, ha perso nel secondo turno contro l'australiano James Duckworth, numero 73 del ranking Atp, per 7-5, 7-6 (7) in un'ora e 45 minuti di match. Darderi, in virtù della sua classifica, aveva saltato il primo turno ed era all'esordio nel torneo asiatico. Nel prossimo turno, i quarti di finale, Duckwort affronterà il vincente della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas e il kazako Mikhail Kukushkin.
Bellucci vola al secondo turno
Sorride invece Mattia Bellucci che, al primo turno dello stesso torneo di Almaty, piega in tre set l'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 29 della classifica Atp e 6 del tabellone in Kazakhistan: il 25enne tennista lombardo, numero 68 della classifica mondiale, si è imposto con il punteggio di 7-6(5), 2-6, 6-4 in 2 ore e 29 minuti di gioco. Nel secondo turno (ottavi di finale) Bellucci sfiderà il francese Terence Atmane, numero 98 del mondo. C'è un solo precedente tra i due, nel secondo turno di qualificazione agli Australian Open 2025 quando si impose Atmane per 7-6, 6-4.
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