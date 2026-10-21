ALMATY (Kazakhistan) - Imprevista e bruciante eliminazione per Luciano Darderi all'esordio nel torneo 'Almaty Open', Atp 250 da 1.075.160 dollari in corso sul fondo duro dell'Almaty Arena, in Kazakhistan. Il tennista italo-argentino, numero 3 nel nostro Paese, 23 del mondo e seconda testa di serie del torneo, ha perso nel secondo turno contro l'australiano James Duckworth, numero 73 del ranking Atp, per 7-5, 7-6 (7) in un'ora e 45 minuti di match. Darderi, in virtù della sua classifica, aveva saltato il primo turno ed era all'esordio nel torneo asiatico. Nel prossimo turno, i quarti di finale, Duckwort affronterà il vincente della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas e il kazako Mikhail Kukushkin.