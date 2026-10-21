Musetti-Kouame, secondo turno Atp 250 Lione: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Lorenzo Musetti ha iniziato la sua avventura nell'Atp 250 di Lione con il successo nel derby con Matteo Arnaldi con il punteggio di 6-1 6-4. Testa di serie numero 6 del tabellone, il carrarino si è reso autore di una grande prestazione grazie alla quale è riuscito, nel secondo set, ad annullare tutte e quattro le palle break concesse al suo avversario per chiudere la pratica in un'ora e 20 minuti di gioco. Per un posto nei quarti di finale, Lorenzo affronterà il classe 2009 francese Moise Kouame, che all'esordio ha invece avuto la meglio su Lorenzo Sonego.
Musetti-Kouame, orario e quando si gioca
La sfida tra Musetti e Kouame, valida per il secondo turno dell'Atp 250 di Lione, è in programma oggi, mercoledì 21 ottobre, non prima delle ore 19:00 sul Court Central Auvergne-Rhone-Alpes.
I precedenti tra Musetti e Kouame
Tra i due giocatori non ci sono precedenti.
Musetti-Kouame: dove vedere il match in tv
La sfida tra Musetti e Kouame sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L'incontro sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Atp 250 Lione, il montepremi
PRIMO TURNO – € 8.120 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 13.290 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – € 22.890 (50 punti)
SEMIFINALE – € 39.505 (100 punti)
FINALE – € 67.200 (150 punti)
VINCITORE – € 115.195 (250 punti)
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