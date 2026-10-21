Musetti-Kouame, secondo turno Atp 250 Lione: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti ha iniziato la sua avventura nell'Atp 250 di Lione con il successo nel derby con Matteo Arnaldi con il punteggio di 6-1 6-4. Testa di serie numero 6 del tabellone, il carrarino si è reso autore di una grande prestazione grazie alla quale è riuscito, nel secondo set, ad annullare tutte e quattro le palle break concesse al suo avversario per chiudere la pratica in un'ora e 20 minuti di gioco. Per un posto nei quarti di finale, Lorenzo affronterà il classe 2009 francese Moise Kouame, che all'esordio ha invece avuto la meglio su Lorenzo Sonego.