Sinner sempre più insieme a Zangrillo: possibile rientro per le Finals di Torino?

Continuano le operazioni di recupero per Jannik Sinner dopo il lungo stop per il problema al ginocchio destro. Come riportato da Chi, negli ultimi giorni il numero uno del mondo è stato visto più volte a Milano a bordo dell'auto del professor Alberto Zangrillo (Chief Clinical Officer del San Raffaele), a conferma di un legame di fiducia nato già a giugno dopo il Roland Garros . Per fare luce sui dolori articolari che ne hanno frenato la stagione dopo la vittoria a Wimbledon , Jannik ha messo in piedi una vera task force medica: dal consulto a Lione con il luminare dei legamenti Bertrand Cottet-Sonnery alla visita con il dottor Herbert Schoenhuber , storico ortopedico di campioni come Alberto Tomba e Sofia Goggia, fino agli accertamenti approfonditi già avviati al San Raffaele.

Sinner, come prosegue il recupero

Dal punto di vista clinico, il quadro evidenzia una sindrome della bandelletta ileotibiale, un'infiammazione dolorosa del tessuto fibroso laterale del ginocchio. In questo contesto, il professor Zangrillo starebbe agendo come consulente e coordinatore medico. La risposta alle terapie d'attacco sembrerebbe procedere bene, scongiurando per ora l'ipotesi di un intervento chirurgico. Tra l'incertezza dei tempi di recupero e una comprensibile apprensione, l'obiettivo principale del team resta la riabilitazione progressiva, ma sarà comunque impossibile vedere Sinner in campo per le Atp Finals di Torino, visto che l'azzurro ha già annunciato ufficialmente la fine della sua stagione.