Panichi avvisa Sinner: "Se si tratta della bandelletta...". Poi annuncia l'addio a Rune
Marco Panichi ha ufficialmente concluso la sua collaborazione come preparatore atletico di Holger Rune. Già nello staff di Jannik Sinner, il preparatore romano lo ha rivelato in un'intervista rilasciata a Gonzo Tennis, durante la quale ha espresso la volontà di ritornare a lavorare a pieno ritmo nel circuito Atp. Attualmente impegnato come consulente per la preparazione atletica presso la federazione kazaka, Panichi ha spiegato di non aver ancora stretto nuovi accordi individuali, pur avendo già ricevuto diverse offerte grazie alla sua riconosciuta esperienza nel settore: "Sicuramente dalla prossima stagione sarò di nuovo nel Tour: è quello che mi piace e che vorrei continuare a fare. Al momento ci sono state diverse richieste e intendo valutarle con la dovuta calma, prendendomi il tempo necessario".
L'analisi sull'infortunio di Sinner
Panichi, che in carriera vanta altre collaborazioni di altissimo profilo, tra cui sei anni e mezzo al fianco di Novak Djokovic, ha parlato anche dello stop forzato del numero uno al mondo, costretto a chiudere anticipatamente la stagione: "Quando si gioca costantemente ai massimi livelli con ritmi serrati, il rischio di infortunarsi è sempre presente, proprio come accade alle squadre di calcio. La sindrome della bandelletta è una tipica patologia da sovraccarico, frequente in chi corre su superfici dure o presenta appoggi non perfettamente bilanciati. A lungo andare, la bandelletta si infiamma a livello inserzionale sul lato del ginocchio, causando un disturbo piuttosto fastidioso. Se la diagnosi verrà confermata, questo infortunio lo terrà fermo per un po'. Per patologie di questo tipo l'intervento chirurgico non offre le stesse garanzie di riuscita rispetto ad altri interventi, come ad esempio la ricostruzione del legamento crociato; per questo motivo, quasi nessuno sceglie di operarsi".
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