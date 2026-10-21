Panichi avvisa Sinner: "Se si tratta della bandelletta...". Poi annuncia l'addio a Rune

Marco Panichi ha ufficialmente concluso la sua collaborazione come preparatore atletico di Holger Rune. Già nello staff di Jannik Sinner, il preparatore romano lo ha rivelato in un'intervista rilasciata a Gonzo Tennis, durante la quale ha espresso la volontà di ritornare a lavorare a pieno ritmo nel circuito Atp. Attualmente impegnato come consulente per la preparazione atletica presso la federazione kazaka, Panichi ha spiegato di non aver ancora stretto nuovi accordi individuali, pur avendo già ricevuto diverse offerte grazie alla sua riconosciuta esperienza nel settore: "Sicuramente dalla prossima stagione sarò di nuovo nel Tour: è quello che mi piace e che vorrei continuare a fare. Al momento ci sono state diverse richieste e intendo valutarle con la dovuta calma, prendendomi il tempo necessario".