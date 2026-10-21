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Musetti, quarti di finale Atp 250 di Lione: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il tennista carrarino, dopo il successo dell'esordio su Matteo Arnaldi, ha superato in due set anche il francese Moise Kouame
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2 min

Pubblicato il 21.10.2026, 21:02

Lorenzo MusettiATP 250 Lione

Lorenzo Musetti ha staccato il pass per i quarti di finale dell'Atp 250 di Lione. Dopo il successo nel derby con Matteo Arnaldi all'esordio, il carrarino, testa di serie numero 6 del tabellone, ha superato in due set anche il francese classe 2009 Moise Kouame. 6-4 6-4 il risultato in favore dell'azzurro che nel primo parziale ha recuperato un break di svantaggio prima di imporsi in un'ora e 48 minuti di gioco.

Musetti ai quarti, orario e quando si gioca

La sfida tra Musetti e il vincitore del match tra Van Assche, valida per i quarti di finale dell'Atp 250 di Lione, è in programma venerdì 23 ottobre sul Court Central Auvergne-Rhone-Alpes con orario ancora da definire.

Il prossimo avversario di Musetti

Musetti attende nei quarti di finale il vincitore della sfida tra Luca Van Assche e la testa di serie numero 3 del tabellone Valentin Vacherot.

Musetti ai quarti: dove vedere il match in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L'incontro sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

Atp 250 Lione, il montepremi

PRIMO TURNO – € 8.120 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 13.290 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 22.890 (50 punti)

SEMIFINALE – € 39.505 (100 punti)

FINALE – € 67.200 (150 punti)

VINCITORE – € 115.195 (250 punti)

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