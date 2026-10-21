Atp 250 Lione, Musetti vola ai quarti: sconfitto anche Kouame

Lorenzo Musetti approda ai quarti di finale dell' Atp 250 di Lione . Reduce dal successo dell'esordio nel derby con Matteo Arnaldi , il tennista carrarino si è imposto sul classe 2009 Moise Kouame con il punteggio di 6-4 6-4 dopo un'ora e 48 minuti di gioco. Una vittoria più complicata di quanto direbbe il risultato per la testa di serie numero 6 del tabellone, che nel primo set ha dovuto recuperare un break di svantaggio per poi riuscire, complice un problema fisico accusato dal francese, a sciogliersi nel secondo parziale dove a fare la differenza è stato il servizio strappato nel quinto game.

La partita

Un grande inizio da parte di Kouame, che nel primo e nel terzo game riesce a tenere la battuta annullando un totale di tre palle break a Musetti. È poi lui a sfruttare l'occasione in risposta e a portarsi sul 3-1. Il francese, nel game successivo, recupera dallo 0-40, ma dopo una serie di scambi sfiancanti cede la battuta e Lorenzo si rifà sotto. L'azzurro completa l'aggancio sul 3-3 e poi mette a segno un altro break nel nono gioco per poi chiudere il primo set. Qualche problema fisico per il giocatore di casa che sembra anche sull'orlo del ritiro, ma Musetti non si fa distrarre e porta fino in fondo il break del quinto game per archiviare anche la pratica del secondo parziale.