Cobolli-Wawrinka, secondo turno Atp 250 Lione: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Flavio Cobolli sfida Stan Wawrinka nel secondo turno dell'ATP 250 di Lione. Accreditato della prima testa di serie e dunque esentato dal primo turno in virtù di un bye, l'azzurro vuole ripartire dopo uno swing asiatico da dimenticare (0 vittorie e 2 sconfitte) e soprattutto ottenere al più presto i punti necessari per qualificarsi alle Finals di Torino. Salvo sorprese il suo posto al Master è comunque in ghiaccio, ma comprensibilmente Cobolli vuole garantirsi la certezza prima del Masters 1000 di Parigi, dove la tensione potrebbe giocare brutti scherzi. Ha dunque accettato una wild card per Lione, dove è atteso da un esordio tutt'altro che agevole contro il fenomeno svizzero, che si ritirerà la settimana prossima a Basilea.
Cobolli-Wawrinka, i precedenti
Flavio ha vinto entrambi i confronti diretti, dovendo però ricorrere in entrambi i casi al terzo set. I due si sono incontrati per la prima volta nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai nel 2024, quando l'azzurro vinse in rimonta dopo due ore e mezza: 6-7 7-6 6-3 il punteggio. L'altra sfida risale a gennaio 2026: era la United Cup e Cobolli regalò il punto all'Italia uscendo vittorioso da una battaglia di quasi tre ore per 6-4 6-7 7-6.
Chi trova il vincitore ai quarti
Cobolli non è stato particolarmente fortunato a livello di sorteggio. Nel caso dovesse superare al debutto un avversario ostico come Wawrinka, nel turno seguente se la vedrebbe contro il vincente della sfida tra Kyrian Jacquet e Brandon Nakashima: i due scenderanno in campo proprio al termine della sfida tra Flavio e Stan. Il francese, numero 85 del mondo, ha battuto al primo turno Matteo Berrettini e sta giocando il miglior tennis della sua carriera. Inoltre a Lione è di casa, tanto che dorme nel suo letto e si reca al palazzetto in monopattino. Fa però molta più paura lo statunitense, numero 17 ATP e quinta testa di serie, capace di superare all'esordio Hamad Medjedovic e il cui tennis è molto efficace sul cemento indoor.
Cobolli-Wawrinka: orario e dove vederla in TV
La partita tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka è in programma giovedì 22 ottobre non prima delle ore 19:00. In Italia l'incontro verrà trasmesso in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La sfida sarà disponibile pure in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
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