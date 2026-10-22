Cobolli-Wawrinka, secondo turno Atp 250 Lione: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Flavio Cobolli sfida Stan Wawrinka nel secondo turno dell' ATP 250 di Lione . Accreditato della prima testa di serie e dunque esentato dal primo turno in virtù di un bye, l'azzurro vuole ripartire dopo uno swing asiatico da dimenticare (0 vittorie e 2 sconfitte) e soprattutto ottenere al più presto i punti necessari per qualificarsi alle Finals di Torino . Salvo sorprese il suo posto al Master è comunque in ghiaccio, ma comprensibilmente Cobolli vuole garantirsi la certezza prima del Masters 1000 di Parigi, dove la tensione potrebbe giocare brutti scherzi . Ha dunque accettato una wild card per Lione, dove è atteso da un esordio tutt'altro che agevole contro il fenomeno svizzero, che si ritirerà la settimana prossima a Basilea.

Cobolli-Wawrinka, i precedenti

Flavio ha vinto entrambi i confronti diretti, dovendo però ricorrere in entrambi i casi al terzo set. I due si sono incontrati per la prima volta nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai nel 2024, quando l'azzurro vinse in rimonta dopo due ore e mezza: 6-7 7-6 6-3 il punteggio. L'altra sfida risale a gennaio 2026: era la United Cup e Cobolli regalò il punto all'Italia uscendo vittorioso da una battaglia di quasi tre ore per 6-4 6-7 7-6.

Chi trova il vincitore ai quarti

Cobolli non è stato particolarmente fortunato a livello di sorteggio. Nel caso dovesse superare al debutto un avversario ostico come Wawrinka, nel turno seguente se la vedrebbe contro il vincente della sfida tra Kyrian Jacquet e Brandon Nakashima: i due scenderanno in campo proprio al termine della sfida tra Flavio e Stan. Il francese, numero 85 del mondo, ha battuto al primo turno Matteo Berrettini e sta giocando il miglior tennis della sua carriera. Inoltre a Lione è di casa, tanto che dorme nel suo letto e si reca al palazzetto in monopattino. Fa però molta più paura lo statunitense, numero 17 ATP e quinta testa di serie, capace di superare all'esordio Hamad Medjedovic e il cui tennis è molto efficace sul cemento indoor.

Cobolli-Wawrinka: orario e dove vederla in TV

La partita tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka è in programma giovedì 22 ottobre non prima delle ore 19:00. In Italia l'incontro verrà trasmesso in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La sfida sarà disponibile pure in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.