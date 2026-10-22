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Bellucci eliminato dal Torneo di Almaty: ko con il francese Atmane

Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell'azzurro nell'Atp 250 in Kazakistan: match equilibratissimo, chiuso con tre tie-break
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Pubblicato il 22.10.2026, 11:43

ALMATY (Kazakistan) - Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Mattia Bellucci nell'Almaty Open, torneo Atp 250 sul cemento indoor in Kazakistan: il 25enne tennista lombardo, numero 68 della classifica mondiale, si è arresto al francese Terence Atmane, in una sfida tutta tra mancini, con il punteggio di 6-7(4), 7-6(2), 7-6(5) in 2 ore e 49 minuti di match. Atmane, 24 anni e numero 98 del mondo, nei quarti di finale affronterà il vincente dell'incontro di oggi tra il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 1 del torneo, e il giapponese Sho Shimabukuro.

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