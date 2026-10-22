Cobolli, buona la prima a Lione: battuto Wawrinka in due set

Flavio Cobolli parte con il piede giusto nell'Atp 250 di Lione. Direttamente al secondo turno in quanto testa di serie numero uno, l'azzurro ha superato all'esordio Stan Wawrinka con il punteggio di 6-2 6-4. Nessun patema per Cobolli, il quale ha archiviato la pratica in un'ora e 9 minuti grazie a una prestazione particolarmente solida. Nel primo set Flavio ha fatto la differenza grazie a un parziale di 16 punti a 3 che l'ha portato dall'1-2 al 5-2. I giochi consecutivi in suo favore sono poi diventati cinque quando ha chiuso 6-2 grazie al servizio. Il ventiquattrenne romano ha subito ottenuto un break di vantaggio anche nella seconda frazione e l'ha gestito attentamente. Nonostante una chance di doppio break nel settimo game, si è dovuto accontentare di imporsi per 6-4. Il suo prossimo avversario sarà il vincente del match Jacquet-Nakashima, mentre resta vivo il sogno di una possibile semifinale con Musetti.